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МИД направил Twitter запрос об аккаунте российской делегации в Вене
МИД направил Twitter запрос об аккаунте российской делегации в Вене
Москва надеется, что заморозка аккаунта в Twitter делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности - техническая проблема, запрос в соцсеть уже... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:58
2021-02-13T14:58
2021-02-13T15:36
мария захарова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва надеется, что заморозка аккаунта в Twitter делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности - техническая проблема, запрос в соцсеть уже направили, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. Глава делегации отметил, что на время блокировки вся информация будет публиковаться на его странице.Как заявил Гаврилов РИА Новости, российская делегация уже обратилась в поддержку Twitter по этому вопросу, а также планирует связаться с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид. По его словам, необходимо "заставить" Twitter высказаться, так как "сейчас на них надавят".Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей. Так, Twitter забанил аккаунт бывшего президента США: руководство соцсети обвинило его в подстрекательстве к насилию в связи со штурмом Капитолия.Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
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мария захарова, москва, россия, вена, twitter