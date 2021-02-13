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Twitter без объяснений разблокировал аккаунт российской делегации в Вене
Twitter без объяснений разблокировал аккаунт российской делегации в Вене
Twitter без объяснений разблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, все подписчики исчезли,... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:30
2021-02-13T18:30
россия
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мария захарова
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Twitter без объяснений разблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, все подписчики исчезли, сообщил в субботу РИА Новости глава делегации Константин Гаврилов.Ранее Гаврилов сообщил РИА Новости, что 12 февраля Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунт делегации. Он назвал это актом цензуры, увязав блокировку аккаунта с недавними постами делегации о НАТО и военных доктринах в связи с семинаром ОБСЕ высокого уровня. Гаврилов говорил, что в этой связи делегация обратится к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид."Twitter разблокировал аккаунт без объяснений, буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли, будем заново наращивать. Контент сохранили", - сказал Гаврилов.Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва надеется, что заморозка аккаунта в Twitter делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности - техническая проблема, запрос в соцсеть был направлен.
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россия, обсе, мария захарова, хельга шмид, нато, москва, вена, в мире

Twitter без объяснений разблокировал аккаунт российской делегации в Вене

18:30 13.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Twitter без объяснений разблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, все подписчики исчезли, сообщил в субботу РИА Новости глава делегации Константин Гаврилов.
Ранее Гаврилов сообщил РИА Новости, что 12 февраля Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунт делегации. Он назвал это актом цензуры, увязав блокировку аккаунта с недавними постами делегации о НАТО и военных доктринах в связи с семинаром ОБСЕ высокого уровня. Гаврилов говорил, что в этой связи делегация обратится к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид.
"Twitter разблокировал аккаунт без объяснений, буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли, будем заново наращивать. Контент сохранили", - сказал Гаврилов.
Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва надеется, что заморозка аккаунта в Twitter делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности - техническая проблема, запрос в соцсеть был направлен.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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РоссияОБСЕМария ЗахароваХельга ШмидНАТОМоскваВенаВ мире
 
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