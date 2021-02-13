https://ria.ru/20210213/tseny-1597201621.html

Обжечься на молоке: почему растут цены на сливки, масло, сыры

Обжечься на молоке: почему растут цены на сливки, масло, сыры

Мировые цены на молочку взлетели до семилетних максимумов. Больше всего прибавили сухие сливки, сливочное масло и сыр чеддер, поскольку на них вырос спрос... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:00

2021-02-13T08:00

2021-02-13T08:18

молоко

цены

яйца

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Мировые цены на молочку взлетели до семилетних максимумов. Больше всего прибавили сухие сливки, сливочное масло и сыр чеддер, поскольку на них вырос спрос. Однако нарушенное в период пандемии производство пока не поспевает за потреблением. А это грозит еще большим подорожанием, предупреждают экономисты. Каким именно — в материале РИА Новости.Когда предложение не успевает за спросомНа специализированной новозеландской торговой площадке Global Dairy Trade (GDT) в феврале индекс цен молочной продукции поднялся почти на два процента и достиг 1136 пунктов. Это максимум с 2014-го.А ведь практически весь прошлый год молочка дешевела. Например, в мае показатель опустился до 893 пунктов — минимума с декабря 2018-го.Тогда во многих странах цены падали из-за локдауна. Резко просело потребление. Особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, остановившемся в пандемию. Сократились надои молока. Когда ограничения смягчили, начал восстанавливаться спрос. Однако производство, требующее немало времени, не поспевает за ним до сих пор.Некоторые игроки поспешили воспользоваться ситуацией. Спекулятивно настроенные участники рынка формируют ажиотаж, отмечает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова. В результате с ноября мировые цены на молочные продукты прибавили 20 процентов. Так, сухие обезжиренные сливки подорожали на 10,7 процента, сливочное масло — на 6,2, сухое цельное молоко — на 2,3, сыр чеддер — на 2,3.Вслед за мировыми ценамиВ России динамика в молочном секторе скромнее. По данным Росстата, в январе — плюс 3,6 процента по сравнению с тем же месяцем 2020-го. На другие продукты — больше. Скажем, на крупы — 20,8, яйца куриные — 18, макароны — почти 13, фрукты-овощи — 16,3. "Поставщики сдерживают цены, чтобы не обрушить спрос. Кроме того, импорт на российском молочном рынке — лишь пятая часть. Поэтому влияние мировых цен невелико. С другой стороны, несущественен экспорт, в отличие от зерновых, масличных культур, производители которых нарастили продажи за границу как раз на фоне повышения мировых цен. В итоге резко подорожали подсолнечное масло, сахар, мука внутри страны", — отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Поэтому не исключено, что поднимутся цены и на молочные продукты. Подтолкнут их увеличивающиеся тарифы на электроэнергию, подорожание топлива и кормов, а также падение курса рубля. Между тем, по данным Росстата, производство молока в 2020 году достигло 32,2 миллиона тонн — рекорд за десять лет. В Минсельхозе рассчитывают, что положительная динамика сохранится и в 2021-м. В ведомстве ожидают надои не менее 32,6 миллиона тонн. Кроме того, отечественные предприятия стали больше выпускать сыров — 566 тысяч тонн в год — и сливочного масла — 282 тысячи.От коронавируса до птичьего гриппаЕсли молочкой Россия себя обеспечит, то яиц покупатели, похоже, недосчитаются. На юге страны — птичий грипп. Вирус выявили в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане. Некоторые птицефабрики закрылись.Цены пошли вверх. Оптовая стоимость самой дешевой категории С2 взлетела почти на 20 процентов. Затем подорожала розница. "Однако на фоне падающих доходов правительство не позволит разогнаться ценам как на яйца, так и на молочные продукты, поскольку они социально значимые", — полагает Ибрагим Рамазанов.Не исключено, что с ними поступят, как с сахаром и подсолнечным маслом. Кабинет министров заморозил цены на эти товары после критики Владимира Путина. В декабре президент возмутился резким подорожанием.Однако Росптицсоюз просит обойтись без регулирования — соответствующее письмо отправили главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. По мнению производителей, подорожание яиц вызвано объективными причинами — в конце года поднялись цены на корма, витамины и минеральные добавки. Из-за сложной финансовой ситуации птицефабрики сократили производство.В Росптицсоюзе опасаются, что ограничения обернутся дефицитом. "Из магазинов исчезнут "замороженные" товары, выпуск которых станет невыгодным. Себестоимость постоянно увеличивается из-за налогов, курса рубля, монополизма торговых сетей. Регулирование в "ручном режиме" способно сдержать подорожание лишь на короткое время", — говорит Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.Его слова подтверждает практика. Производители намеренно задерживают товары на складах, а ретейлеры поднимают цены на оставшиеся. В конце концов, как обычно, за все расплачивается потребитель.

https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молоко, цены, яйца, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика