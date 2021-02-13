https://ria.ru/20210213/tramp-1597251443.html

У Трампа лучшее впереди — если он создаст свои соцсети

У Трампа лучшее впереди — если он создаст свои соцсети

Если кого-то интересует, чем занят Дональд Трамп, кроме того, что играет в гольф у себя дома во Флориде и через адвокатов защищается от абсурдной попытки... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:00

2021-02-13T08:00

2021-02-13T08:14

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Если кого-то интересует, чем занят Дональд Трамп, кроме того, что играет в гольф у себя дома во Флориде и через адвокатов защищается от абсурдной попытки демократов подвергнуть его импичменту задним числом: Трамп выясняет вопрос, вернуться ли ему в соцсети, выбрав уже существующую, или создать свою соцсеть.Нет никаких сомнений, что Трамп (или трампизм) не сдался и готовится продолжать борьбу. Иначе и быть не могло. Вот данные опроса, проведенного службой Расмуссена в прошлом месяце: если бы президентские выборы 2024 года прошли сегодня, то за не созданную пока "партию патриотов" Трампа проголосовали бы 23%, а за оставшуюся без Трампа партию республиканцев — только 17%. Демократы получили бы 46%, но ведь есть еще и неопределившиеся — 14%. Добавим сюда опрос телекомпании NBC, который показал, что семь из восьми республиканцев — за Трампа.Есть о чем подумать. Как минимум о гибели Республиканской партии без Трампа и его идеологии, но еще и об очень реальной победе этой идеологии и партии (в случае, конечно, честных выборов, а не таких, как в прошлом году).Поэтому, даже если Трамп устал, есть множество людей, готовых подставить ему плечо. Возник, например, Дональд Трамп — младший, рассказывающий американцам, что отец не отойдет от политики, что "лучшее впереди". Есть и многие другие, вращающиеся вокруг учрежденного старшим Дональдом "офиса бывшего президента" — возможно, это зародыш той самой "партии патриотов" или эпицентр будущей обновленной Республиканской партии.И дело сегодня лишь в известном "русском" вопросе — с чего начать. Получается, что начать надо с соцсетей. Потому что они сыграли особо подлую роль в событиях в США.Кратко механизм переворота выглядел так: в начале 2020 года Трамп, по опросам, побеждал. Но тут соцсети сыграли свою роль в создании глобальной паники и продвижении идеи сидеть (целым нациям) под замком неопределенное время ради борьбы с коронавирусом. А Трампа обвинили в том, что он этой акции мешает, вредя здоровью людей. Это не помогло — судя по всему, американцы осенью все равно проголосовали за Трампа. Тогда гигантские информационные корпорации показали свои возможности, включив механизмы внезапного появления множества голосов за демократов. Но и это не принесло тотального успеха, поскольку нарушения были слишком откровенные, чтобы их не оспорить. И тут те же информационные корпорации нанесли последний удар — отключили действующего президента от соцсетей, засадив его в информационную изоляцию.В средневековые и чуть более поздние времена такую штуку называли дефенестрацией, то есть выбрасыванием политических противников из окна ратуши. Сегодня появился термин "деплатформизация", когда частные корпорации в нужный момент лишают кого угодно права высказаться в соцсетях.Трампизм одержал первую победу (2016 год), воспользовавшись возможностями именно соцсетей, Twitter и Facebook. Обычные СМИ к тому времени на три четверти подпали под влияние демократов-глобалистов, но при Трампе, после 2016-го, создалась или нарастила влияние консервативная сеть СМИ, от старой The Wall Street Journal до новой The Epoch Times. В итоге получилось неожиданное: СМИ и соцсети должны были сыграть ключевую роль в задуманной еще с 90-х глобалистами подрывной акции — дебилизация населения, разрушение обществ с их традициями, превращение человека в управляемого потребителя, но вдруг сети использовали к своей выгоде силы, боровшиеся — пусть и неумело — с этим ползучим левым переворотом. Вот тут информационные корпорации и включили свои цензурные рубильники, деплатформизируя кого следует…Итак, с чего начать: власти двух трампистских штатов, Флориды и Калифорнии, затеяли законодательные инициативы, суть которых — заставить соцсети заранее объявлять, по каким критериям они могут цензурировать высказывания клиентуры. (Потом инициативой заинтересовались другие штаты.) То есть клиент должен знать заранее, в какую сеть вступает, и иметь возможность делать выбор между той или этой сетью. Далее, за деплатформизацию политика-кандидата во время выборов предусматривается штраф в сто тысяч долларов в день до восстановления доступа клиента к своему аккаунту.Но можно проще — распространить на соцсети действие основных прав человека. Право на свободное высказывание, например.То есть соцсети таким путем хотят вернуть к исходной, но ни в каком законе не зафиксированной идее — что это лишь площадка, нейтральная платформа для всех и каждого, а не инструмент массового оболванивания людей.Здесь надо напомнить, что соцсети — изначально — не СМИ, которые живут по законам и, в частности, могут иметь направление и уклон, отказывать в публикации и еще нести ответственность за содержание. А тут было дикое поле — которое, оказывается, кем-то контролировалось.Но возникает и другая тема — о том, что информационные гиганты, управляющие соцсетями, неожиданно оказались настолько громадными, что законами каких-то там Техаса и Флориды, да хоть всех США, их уже не напугать. И речь заходит попросту о насильственном демонтаже гигантов — то есть об антимонопольном законодательстве.Тут мы вспоминаем, что соцсети — проблема не только США. Дело в том, что по другую сторону океана (Тихого), в Китае, тоже решают аналогичную проблему: гиганты слишком гигантские. В Пекине принято рамочное законодательство для целого букета будущих законов, согласно которым платформы эти, например, не имеют права блокировать одновременный доступ пользователей к другим платформам или брать с клиентов дифференцированную плату за одни и те же услуги. Информационные гиганты ведь — это не только про политическую обработку мозгов, они могут еще и отнимать деньги, пользуясь своим монополизмом. Но их можно и нужно дробить на несколько компаний поменьше, и несколько подобных процессов в Китае уже запущены. Вот такой занятный международный опыт.И — возвращаясь к США — интересно будет посмотреть, удастся ли Трампу создать свою мощную соцсеть, не дожидаясь законодательного обуздания монополистов. Но он такой, повторим, не один, потому что трампистов в Америке — половина страны. И вот, например, молодая звезда республиканцев, блестяще красноречивая Кендис Оуэнс, объявляет о создании своей сети (пока это только зародыш таковой), которая по большей части будет опровергать дезинформацию демократов…

https://ria.ru/20210212/impichment-1597131992.html

https://ria.ru/20210212/impichment-1597132666.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

дональд трамп, сша, twitter, социальные сети, технологии, авторы, мнение - авторы