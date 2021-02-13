https://ria.ru/20210213/telefon-1597324124.html

Глава Минпросвещения выступил против использования телефонов на уроках

Глава Минпросвещения выступил против использования телефонов на уроках

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что у школьников могут быть мобильные телефоны, но на уроке их использовать нельзя. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:41

2021-02-13T12:41

2021-02-13T12:41

россия

сергей кравцов

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 фев – РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов считает, что у школьников могут быть мобильные телефоны, но на уроке их использовать нельзя.Министр рассказал, что у его дочери-шестиклассницы пока нет мобильного телефона."Желательно мобильный телефон именно в учебном процессе, именно на уроке не использовать", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".Говоря о том, должны ли ученики сдавать телефоны при входе в школу, министр напомнил, что каждая школа сама школа может принимать решение по этому вопросу."На мой взгляд, как родителя, важно знать, где находится ребенок, но на уроке, когда родитель знает, что ребенок находится в классе, можно мобильный телефон либо выключить, либо положить рядышком", - считает Кравцов.Он также добавил, что в случае форс-мажора родители всегда могут связаться с директором школы.

https://ria.ru/20210129/shkola-1595130989.html

россия

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2021

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россия, сергей кравцов, общество