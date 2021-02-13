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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/sputnik-1597296986.html
Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T02:36
2021-02-13T02:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
панама
в мире
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МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве России в центральноамериканской стране.Согласно тексту письма минздрава Панамы в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которое есть в распоряжении РИА Новости, правительство страны через свой регулирующий орган по фармацевтике и лекарствам готово выдать лицензию на экстренное использование вакцины "Спутник V".Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.Всемирная организация здравоохранения заявила, что рассчитывает включить российскую вакцину "Спутник V" в число распространяемых в рамках программы COVAX после получения разрешения ВОЗ на использование в чрезвычайных ситуациях.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, панама, в мире

Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"

02:36 13.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве России в центральноамериканской стране.
"В настоящее время между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций идут прямые переговоры в виртуальном формате", - подтвердил пресс-атташе посольства РФ Олег Вишневецкий.
Согласно тексту письма минздрава Панамы в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которое есть в распоряжении РИА Новости, правительство страны через свой регулирующий орган по фармацевтике и лекарствам готово выдать лицензию на экстренное использование вакцины "Спутник V".
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что рассчитывает включить российскую вакцину "Спутник V" в число распространяемых в рамках программы COVAX после получения разрешения ВОЗ на использование в чрезвычайных ситуациях.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияПанамаВ мире
 
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