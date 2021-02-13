Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве России в центральноамериканской стране.
"В настоящее время между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций идут прямые переговоры в виртуальном формате", - подтвердил пресс-атташе посольства РФ Олег Вишневецкий.
Согласно тексту письма минздрава Панамы в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которое есть в распоряжении РИА Новости, правительство страны через свой регулирующий орган по фармацевтике и лекарствам готово выдать лицензию на экстренное использование вакцины "Спутник V".
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что рассчитывает включить российскую вакцину "Спутник V" в число распространяемых в рамках программы COVAX после получения разрешения ВОЗ на использование в чрезвычайных ситуациях.
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