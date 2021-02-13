https://ria.ru/20210213/sputnik-1597296986.html

Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"

Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"

Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T02:36

2021-02-13T02:36

2021-02-13T02:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

панама

в мире

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МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве России в центральноамериканской стране.Согласно тексту письма минздрава Панамы в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которое есть в распоряжении РИА Новости, правительство страны через свой регулирующий орган по фармацевтике и лекарствам готово выдать лицензию на экстренное использование вакцины "Спутник V".Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.Всемирная организация здравоохранения заявила, что рассчитывает включить российскую вакцину "Спутник V" в число распространяемых в рамках программы COVAX после получения разрешения ВОЗ на использование в чрезвычайных ситуациях.

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панама

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, панама, в мире