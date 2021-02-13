https://ria.ru/20210213/snegopad-1597303983.html

Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнет снегопад

Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнет снегопад

Снегопад в Москве ослабнет к вечеру субботы, столбики термометров опустятся до минус 14, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:44

2021-02-13T08:44

2021-02-13T08:44

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве ослабнет к вечеру субботы, столбики термометров опустятся до минус 14, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны, и ближе к вечеру снегопады и метели будут ослабевать. Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными", - сообщил Леус.По словам синоптика, температура воздуха в Москве составит минус 12-14, по области от минус 11 до минус 16. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, центр "фобос", москва