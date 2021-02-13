https://ria.ru/20210213/sneg-1597372741.html

Москву планируют очистить от снега за пять суток

Москву планируют очистить от снега за пять суток

Властям Москвы потребуется еще пять суток для того, чтобы очистить город от снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-13T21:11

2021-02-13T21:11

2021-02-14T05:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597340943_0:322:3066:2047_1920x0_80_0_0_45cae275928b1be9660aad8b1e9d0e4a.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Властям Москвы потребуется еще пять суток для того, чтобы очистить город от снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире "Соловьев Live".Ранее заммэра сообщил, что в ближайшие часы на всем протяжении МКАД установят более 40 точек обогрева и питания водителей.Заммэра признал наличие проблем с дорожным движением, но отметил, что не было ни одной улицы, где был произошел сбой в работе общественного транспорта, не было сбоя в метро или на железной дороге - все работало в штатном режиме.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва