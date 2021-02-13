https://ria.ru/20210213/sneg-1597354471.html

Подмосковный губернатор рассказал об уборке снега в регионе

Подмосковный губернатор рассказал об уборке снега в регионе

К уборке снега в Подмосковье привлечены и муниципальные, и региональные службы, власти стараются отработать все поступающие обращения, заявил губернатор... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:11

2021-02-13T18:11

2021-02-13T20:00

новости подмосковья

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. К уборке снега в Подмосковье привлечены и муниципальные, и региональные службы, власти стараются отработать все поступающие обращения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Он назвал погодные условия в области экстремальными."Наши коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, в усиленном режиме. Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях отработать – подключены и муниципальные службы, и региональные", - говорится в обращении губернатора, опубликованной на его странице в соцсети "ВКонтакте".Воробьев попросил жителей области относиться к происходящему с пониманием, отметив, что "такие циклоны можно победить только вместе".Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. По данным властей, коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы.

https://ria.ru/20210213/dvizhenie-1597340616.html

https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597336181.html

москва

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андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество