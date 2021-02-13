https://ria.ru/20210213/sneg-1597354471.html
Подмосковный губернатор рассказал об уборке снега в регионе
Подмосковный губернатор рассказал об уборке снега в регионе
К уборке снега в Подмосковье привлечены и муниципальные, и региональные службы, власти стараются отработать все поступающие обращения, заявил губернатор... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:11
2021-02-13T18:11
2021-02-13T20:00
новости подмосковья
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593417644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ce8ac4b882cea44f7f633f013276434.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. К уборке снега в Подмосковье привлечены и муниципальные, и региональные службы, власти стараются отработать все поступающие обращения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Он назвал погодные условия в области экстремальными."Наши коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, в усиленном режиме. Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях отработать – подключены и муниципальные службы, и региональные", - говорится в обращении губернатора, опубликованной на его странице в соцсети "ВКонтакте".Воробьев попросил жителей области относиться к происходящему с пониманием, отметив, что "такие циклоны можно победить только вместе".Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. По данным властей, коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы.
https://ria.ru/20210213/dvizhenie-1597340616.html
https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597336181.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593417644_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_82d19cc36dff655d1678a8c24d53cd51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество