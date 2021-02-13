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Депутата Рады хотят лишить мандата за "кнопкодавство"
Депутата Рады хотят лишить мандата за "кнопкодавство"
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что депутат, против которого возбуждено первое уголовное дело за "кнопкодавство", будет лишен мандата, если его... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T00:19
2021-02-13T00:19
ситуация на украине
верховная рада украины
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что депутат, против которого возбуждено первое уголовное дело за "кнопкодавство", будет лишен мандата, если его вина будет доказана в суде.Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в пятницу, что правоохранители подозревают одного из депутатов парламента в неперсональном голосовании. Имя парламентария не уточнялось, однако ряд украинских СМИ сообщил, что речь идет о депутате Владиславе Поляке от группы "Доверие"."Народный депутат потеряет мандат, если суд признает его виновным в неперсонального голосовании. "Кнопкодавство" - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - приводит слова Разумкова сайт Верховной рады.В январе 2020 года на Украине вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие наказывается штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тысяч гривен или 2,04-3,4 тысячи долларов).
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ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире

Депутата Рады хотят лишить мандата за "кнопкодавство"

00:19 13.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что депутат, против которого возбуждено первое уголовное дело за "кнопкодавство", будет лишен мандата, если его вина будет доказана в суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в пятницу, что правоохранители подозревают одного из депутатов парламента в неперсональном голосовании. Имя парламентария не уточнялось, однако ряд украинских СМИ сообщил, что речь идет о депутате Владиславе Поляке от группы "Доверие".
"Народный депутат потеряет мандат, если суд признает его виновным в неперсонального голосовании. "Кнопкодавство" - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - приводит слова Разумкова сайт Верховной рады.
В январе 2020 года на Украине вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие наказывается штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тысяч гривен или 2,04-3,4 тысячи долларов).
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