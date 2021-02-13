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Пушков высказался о блокировке Twitter российской делегации в Вене
Пушков высказался о блокировке Twitter российской делегации в Вене
Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на новость о блокировке твиттер-аккаунта российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:01
2021-02-13T18:01
россия
алексей пушков
вена
twitter
общество
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на новость о блокировке твиттер-аккаунта российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. По его мнению, администрация соцсети "выходит из берегов". "Судя по всему, в компании не отдают себе отчет в настроениях в Москве", — написал Пушков в телеграме. Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей без веской причины. Так, Twitter забанил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия. Политика тогда обвинили в подстрекательстве к насилию, хотя он к этому не призывал. Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
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россия, алексей пушков, вена, twitter, общество, в мире

Пушков высказался о блокировке Twitter российской делегации в Вене

18:01 13.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на новость о блокировке твиттер-аккаунта российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.
По его мнению, администрация соцсети "выходит из берегов".
"Судя по всему, в компании не отдают себе отчет в настроениях в Москве", — написал Пушков в телеграме.
Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей без веской причины. Так, Twitter забанил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия. Политика тогда обвинили в подстрекательстве к насилию, хотя он к этому не призывал.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября 2020, 08:00
Как заставить западные соцсети следовать российским законам
Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
 
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