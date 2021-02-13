https://ria.ru/20210213/pushkov-1597353009.html

Пушков высказался о блокировке Twitter российской делегации в Вене

Пушков высказался о блокировке Twitter российской делегации в Вене

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на новость о блокировке твиттер-аккаунта российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:01

2021-02-13T18:01

2021-02-13T18:01

россия

алексей пушков

вена

twitter

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в мире

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на новость о блокировке твиттер-аккаунта российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. По его мнению, администрация соцсети "выходит из берегов". "Судя по всему, в компании не отдают себе отчет в настроениях в Москве", — написал Пушков в телеграме. Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей без веской причины. Так, Twitter забанил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия. Политика тогда обвинили в подстрекательстве к насилию, хотя он к этому не призывал. Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.

https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html

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россия, алексей пушков, вена, twitter, общество, в мире