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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/privivki-1597374964.html
Более 150 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса
Более 150 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса
Более 150 тысяч жителей Санкт-Петербурга привиты вакциной от коронавируса, в том числе обе дозы получили почти 35 тысяч человек, сообщает администрация... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T21:34
2021-02-13T21:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Более 150 тысяч жителей Санкт-Петербурга привиты вакциной от коронавируса, в том числе обе дозы получили почти 35 тысяч человек, сообщает администрация губернатора города."За весь период в городе привито 153 767 человек. Из них 34 256 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.Отмечается, что темпы вакцинации в Петербурге нарастают, 12 февраля в Петербурге установлен рекорд по количеству вакцинируемых за одни сутки - за этот день привиты 11 663 горожанина, из них первой дозой - 9 274, второй - 2 389 человек.Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить подготовку прививочных пунктов к росту числа вакцинируемых. В ближайшее время значительно увеличится количество тех, кто придет делать вторую прививку. Их число составит около 10 тысяч в день. При этом ожидается рост числа вакцинируемых первой дозой.Всего в Петербург поступило 281 542 комплекта доз вакцины.Сейчас работает 121 пункт вакцинации, из них 103 городские, два - федеральные, 16 - частные. Также работают три выездные бригады.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, вакцинация, общество

Более 150 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

21:34 13.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Более 150 тысяч жителей Санкт-Петербурга привиты вакциной от коронавируса, в том числе обе дозы получили почти 35 тысяч человек, сообщает администрация губернатора города.
"За весь период в городе привито 153 767 человек. Из них 34 256 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что темпы вакцинации в Петербурге нарастают, 12 февраля в Петербурге установлен рекорд по количеству вакцинируемых за одни сутки - за этот день привиты 11 663 горожанина, из них первой дозой - 9 274, второй - 2 389 человек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить подготовку прививочных пунктов к росту числа вакцинируемых. В ближайшее время значительно увеличится количество тех, кто придет делать вторую прививку. Их число составит около 10 тысяч в день. При этом ожидается рост числа вакцинируемых первой дозой.
Всего в Петербург поступило 281 542 комплекта доз вакцины.
Сейчас работает 121 пункт вакцинации, из них 103 городские, два - федеральные, 16 - частные. Также работают три выездные бригады.
 
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