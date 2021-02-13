https://ria.ru/20210213/privivki-1597374964.html

Более 150 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

Более 150 тысяч жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса

Более 150 тысяч жителей Санкт-Петербурга привиты вакциной от коронавируса, в том числе обе дозы получили почти 35 тысяч человек, сообщает администрация... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T21:34

2021-02-13T21:34

2021-02-13T21:34

распространение коронавируса

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александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Более 150 тысяч жителей Санкт-Петербурга привиты вакциной от коронавируса, в том числе обе дозы получили почти 35 тысяч человек, сообщает администрация губернатора города."За весь период в городе привито 153 767 человек. Из них 34 256 полностью закончили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.Отмечается, что темпы вакцинации в Петербурге нарастают, 12 февраля в Петербурге установлен рекорд по количеству вакцинируемых за одни сутки - за этот день привиты 11 663 горожанина, из них первой дозой - 9 274, второй - 2 389 человек.Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить подготовку прививочных пунктов к росту числа вакцинируемых. В ближайшее время значительно увеличится количество тех, кто придет делать вторую прививку. Их число составит около 10 тысяч в день. При этом ожидается рост числа вакцинируемых первой дозой.Всего в Петербург поступило 281 542 комплекта доз вакцины.Сейчас работает 121 пункт вакцинации, из них 103 городские, два - федеральные, 16 - частные. Также работают три выездные бригады.

https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597343805.html

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