https://ria.ru/20210213/priamure-1597301440.html
Губернатор Приамурья рассказал о поддержке бизнеса в регионе в 2021 году
Губернатор Приамурья рассказал о поддержке бизнеса в регионе в 2021 году
Более 142 миллионов рублей будет направлено в Амурской области на поддержку бизнеса в 2021 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T07:35
2021-02-13T07:35
2021-02-13T07:35
василий орлов
амурская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1de3abdf8865e97eb2aa7d35571cf277.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев - РИА Новости. Более 142 миллионов рублей будет направлено в Амурской области на поддержку бизнеса в 2021 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Прямые субсидии предприниматели Амурской области в 2021 году смогут получить на приобретение оборудования в лизинг, модернизацию производства, ремонт помещений, реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, а также на бизнес в сфере общепита.Сфера общественного питания признана наиболее пострадавшей от пандемии, в конце 2020 предприниматели, занятые в этой отрасли, заявили о необходимости дополнительной программы по субсидированию.По словам министра, значительный акцент в рамках нацпроекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальной предпринимательской инициативы" в этом году сделан на поддержку социальных предпринимателей. Сейчас в Приамурье зарегистрировано таких 65 человек. Более половины из них получили порядка 30 миллионов рублей на развитие своего дела. В этом году программа поддержки будет продолжена – из федерального бюджета в рамках нацпроекта на нее выделено свыше 31 млн рублей. При этом, если в прошлом году такие выплаты предназначались только субъектам МСП в моногородах региона, сейчас до 500 тысяч рублей смогут получить социальные предприниматели по всей области.Поддержку получат и самозанятые, таких в области более 4,1 тысячи человек. В прошлом году благодаря изменениям в закон о предпринимательстве, самозанятые при получении поддержки приравнены к субъектам МСП. Это позволяет им воспользоваться комплексом услуг региональной поддержки МСП, имущественной поддержкой или получить субсидии, поручительства и микрозаймы по ставке 4,25% годовых.Также в нацпроекте остались такие актуальные для бизнеса направления, как оказание гарантийной поддержки, предоставление микрозаймов, консультационные и образовательные услуги, поддержка экспорта. Предпринимателям оказывается более 100 бесплатных услуг, которыми в 2020 году воспользовались более 3 тысяч человек. Перечень мер поддержки размещен на Едином портале поддержки малого бизнеса Амурбизнес.рф.
https://ria.ru/20210209/subsidii-1596610992.html
https://ria.ru/20210208/otkaz-1596476564.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ebd8908b4ba7458a6096f4076b311f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов, амурская область, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев - РИА Новости.
Более 142 миллионов рублей будет направлено в Амурской области
на поддержку бизнеса в 2021 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов
.
"Прямая финансовая поддержка является одной из наиболее востребованных форм помощи для предпринимателей в регионе. Такую практику мы начали два года назад. В этом году на прямую финансовую поддержку малого бизнеса направим свыше 142 миллионов рублей. При этом, если весь прошлый год шел под эгидой поддержки предпринимателей, пострадавших в пандемию, то сейчас главной целью ставим не только сохранение, но и развитие предпринимательской деятельности. Первые программы прямой финансовой поддержки должны стартовать уже к концу текущего месяца", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство региона.
Прямые субсидии предприниматели Амурской области в 2021 году смогут получить на приобретение оборудования в лизинг, модернизацию производства, ремонт помещений, реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, а также на бизнес в сфере общепита.
Сфера общественного питания признана наиболее пострадавшей от пандемии, в конце 2020 предприниматели, занятые в этой отрасли, заявили о необходимости дополнительной программы по субсидированию.
"Предприниматели отрасли смогут получить по 25 тысяч рублей за каждого сотрудника на предприятии при наличии соответствующего кода ОКВЭД 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" и имеющие не менее 2 сотрудников на момент подачи заявки. Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг или аренду помещения, выплату заработной платы сотрудникам, а также уплаты процентов по кредитам на осуществление предпринимательской деятельности", - цитирует правительство министра экономического развития и внешних связей Амурской области Людмилу Старкову.
По словам министра, значительный акцент в рамках нацпроекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальной предпринимательской инициативы" в этом году сделан на поддержку социальных предпринимателей. Сейчас в Приамурье зарегистрировано таких 65 человек. Более половины из них получили порядка 30 миллионов рублей на развитие своего дела. В этом году программа поддержки будет продолжена – из федерального бюджета в рамках нацпроекта на нее выделено свыше 31 млн рублей. При этом, если в прошлом году такие выплаты предназначались только субъектам МСП в моногородах региона, сейчас до 500 тысяч рублей смогут получить социальные предприниматели по всей области.
Поддержку получат и самозанятые, таких в области более 4,1 тысячи человек. В прошлом году благодаря изменениям в закон о предпринимательстве, самозанятые при получении поддержки приравнены к субъектам МСП. Это позволяет им воспользоваться комплексом услуг региональной поддержки МСП, имущественной поддержкой или получить субсидии, поручительства и микрозаймы по ставке 4,25% годовых.
Также в нацпроекте остались такие актуальные для бизнеса направления, как оказание гарантийной поддержки, предоставление микрозаймов, консультационные и образовательные услуги, поддержка экспорта. Предпринимателям оказывается более 100 бесплатных услуг, которыми в 2020 году воспользовались более 3 тысяч человек. Перечень мер поддержки размещен на Едином портале поддержки малого бизнеса Амурбизнес.рф
.