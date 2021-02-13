https://ria.ru/20210213/priamure-1597301440.html

Губернатор Приамурья рассказал о поддержке бизнеса в регионе в 2021 году

Губернатор Приамурья рассказал о поддержке бизнеса в регионе в 2021 году

Более 142 миллионов рублей будет направлено в Амурской области на поддержку бизнеса в 2021 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T07:35

2021-02-13T07:35

2021-02-13T07:35

василий орлов

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев - РИА Новости. Более 142 миллионов рублей будет направлено в Амурской области на поддержку бизнеса в 2021 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Прямые субсидии предприниматели Амурской области в 2021 году смогут получить на приобретение оборудования в лизинг, модернизацию производства, ремонт помещений, реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, а также на бизнес в сфере общепита.Сфера общественного питания признана наиболее пострадавшей от пандемии, в конце 2020 предприниматели, занятые в этой отрасли, заявили о необходимости дополнительной программы по субсидированию.По словам министра, значительный акцент в рамках нацпроекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальной предпринимательской инициативы" в этом году сделан на поддержку социальных предпринимателей. Сейчас в Приамурье зарегистрировано таких 65 человек. Более половины из них получили порядка 30 миллионов рублей на развитие своего дела. В этом году программа поддержки будет продолжена – из федерального бюджета в рамках нацпроекта на нее выделено свыше 31 млн рублей. При этом, если в прошлом году такие выплаты предназначались только субъектам МСП в моногородах региона, сейчас до 500 тысяч рублей смогут получить социальные предприниматели по всей области.Поддержку получат и самозанятые, таких в области более 4,1 тысячи человек. В прошлом году благодаря изменениям в закон о предпринимательстве, самозанятые при получении поддержки приравнены к субъектам МСП. Это позволяет им воспользоваться комплексом услуг региональной поддержки МСП, имущественной поддержкой или получить субсидии, поручительства и микрозаймы по ставке 4,25% годовых.Также в нацпроекте остались такие актуальные для бизнеса направления, как оказание гарантийной поддержки, предоставление микрозаймов, консультационные и образовательные услуги, поддержка экспорта. Предпринимателям оказывается более 100 бесплатных услуг, которыми в 2020 году воспользовались более 3 тысяч человек. Перечень мер поддержки размещен на Едином портале поддержки малого бизнеса Амурбизнес.рф.

https://ria.ru/20210209/subsidii-1596610992.html

https://ria.ru/20210208/otkaz-1596476564.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, экономика