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Оригинальная копия: почему пистолет ТТ так похож на американский "Кольт"
Оригинальная копия: почему пистолет ТТ так похож на американский "Кольт"
Ровно 90 лет назад, 13 февраля 1931-го, Реввоенсовет СССР поручил Тульскому оружейному заводу изготовить первую тысячу совершенно новых на тот момент пистолетов РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T08:00
2021-02-13T08:17
россия
максим попенкер
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
тульский оружейный завод
технологии
безопасность
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Ровно 90 лет назад, 13 февраля 1931-го, Реввоенсовет СССР поручил Тульскому оружейному заводу изготовить первую тысячу совершенно новых на тот момент пистолетов Токарева. ТТ прослужил в армии и правоохранительных органах более 50 лет и стал одним из самых узнаваемых в мире отечественных "короткостволов". О легендарном "тэтэ" — в материале РИА Новости. Взял все лучшееВо второй половине 1920-х в Красной армии решили заменить устаревший револьвер "Наган" образца 1895 года — его скорострельности и огневой мощи уже не хватало. Разработку нового пистолета с более высокими боевыми характеристиками поручили известному русскому оружейнику Федору Токареву. Первые образцы изготовили к 1930-му. Тогда же в войска поступила головная партия перспективного оружия. Через несколько лет войсковых испытаний и после некоторых доработок на вооружение приняли "7,62-миллиметровый самозарядный пистолет образца 1933-го", более известный как ТТ (Тульский, Токарева). Токарев создал мощное, надежное, простое в обслуживании и недорогое в производстве оружие. Правда, в конструкции было довольно много заимствованных решений. Как у "Кольта" американского оружейника Джона Браунинга, автоматика основана на энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляется перекосом в вертикальной плоскости при помощи качающейся "серьги". Такой же, как у "Браунинга", и продольно движущийся спусковой крючок."Токарев в значительно мере был самоучкой, — объясняет РИА Новости эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер. — Он исходил из конструкций Джона Браунинга. И, безусловно, ТТ внешне похож на "Кольт" 1903-го и конструктивно во многом повторяет "Кольт" 1911-го. Но абсолютное большинство современных пистолетов так или иначе копируют Браунинга. Американец был первопроходцем, нашел оптимальные решения, актуальные до сих пор". При создании оружия не нужно "изобретать велосипед". Основная задача конструктора — взять проверенные схемы и скомпоновать их наилучшим образом, добавил эксперт.Плюсы и минусыБезусловно, Токарев применил и оригинальные решения. Например, впервые в мире в ТТ весь ударно-спусковой механизм представлял собой отдельно вынимающийся единый блок. Еще одна особенность — нет предохранителя. Прежде чем убрать пистолет в кобуру, курок ставили на полувзвод. Это, конечно, минус — нередки были самопроизвольные выстрелы, особенно при падении оружия. Другие слабые стороны — недостаточная емкость магазина (всего восемь патронов) и его плохая фиксация. Да и эффективен ТТ был только на близких дистанциях. "ТТ оптимизировали для производства на имевшихся тогда мощностях, — говорит Попенкер. — В те времена этот пистолет был неплохим оружием ближнего боя. Но сегодня, конечно, устарел. К слову, отсутствие предохранителя — это не какая-то ошибка Токарева, а требование заказчика. Согласно легенде, на этом настоял Ворошилов, исходя из собственного опыта. У ТТ не очень удобная рукоятка — ее форму тоже подбирали для удешевления массового производства".И калибр 7,62 — почти как у "Маузера" (7,63) — для оптимизации и унификации. Такой патрон предпочли девятимиллиметровому ("Люгер"). "Боеприпас "Люгера" обладал большим останавливающим действием, — уточняет Попенкер. — Но у "Маузера", по сути, тот же калибр, что у револьвера "Наган" и винтовки Мосина. Соответственно, стволы для нового пистолета можно было делать на уже имеющемся оборудовании, не создавая дополнительные мощности под девятимиллиметровое оружие". Долгий боевой путьТТ получил боевое крещение в боях у Халкин-Гола и на озере Хасан в конце 1930-х. Советские военнослужащие пользовались пистолетом и во время Зимней войны с Финляндией. Но, конечно, по-настоящему массовым оружием самообороны он стал в Великую Отечественную. Это такой же символ Победы, как танк Т-34, пистолет-пулемет ППШ или штурмовики Ил-2. С ТТ воевали офицеры всех родов войск — пехотинцы, танкисты и артиллеристы, летчики. Простота и дешевизна позволили за годы войны выпустить более 800 тысяч пистолетов. После 1945-го ТТ служили не только в армии, но и в правоохранительных органах. Хотя милиции это оружие не совсем подходило из-за слишком мощного патрона. Оперативники признавали: ТТ — все же больше армейский пистолет. Пуля могла пробить тело преступника насквозь и задеть случайных людей. Милиции требовалось более компактное оружие, с патроном большего останавливающего, а не пробивного действия.С принятием на вооружение автомата Калашникова потребность в мощном пистолете отпала и в армии. Поэтому с 1951-го в войска, правоохранительные органы и спецслужбы начал поступать девятимиллиметровый "Макаров". Он был безопаснее, дешевле и проще в производстве.ТТ сняли с конвейера в 1952 году. Всего в СССР выпустили более 1,7 миллиона единиц этого оружия. В качестве табельного ствола ТТ использовался в Вооруженных силах еще порядка десяти лет, а в милиции продержался до середины 1970-х. Большую популярность ТТ приобрел и за рубежом, а в некоторых странах постсоветского пространства силовики вооружены им до сих пор. Кроме того, копии, собранные по лицензии в Венгрии, Румынии, Китае и других странах, огромными партиями разошлись по всему миру.
https://ria.ru/20200220/1564957405.html
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россия, максим попенкер, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), тульский оружейный завод, технологии, безопасность

Оригинальная копия: почему пистолет ТТ так похож на американский "Кольт"

08:00 13.02.2021 (обновлено: 08:17 13.02.2021)
 
© Depositphotos / GORLOVПистолет ТТ
Пистолет ТТ - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Depositphotos / GORLOV
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Ровно 90 лет назад, 13 февраля 1931-го, Реввоенсовет СССР поручил Тульскому оружейному заводу изготовить первую тысячу совершенно новых на тот момент пистолетов Токарева. ТТ прослужил в армии и правоохранительных органах более 50 лет и стал одним из самых узнаваемых в мире отечественных "короткостволов". О легендарном "тэтэ" — в материале РИА Новости.

Взял все лучшее

Во второй половине 1920-х в Красной армии решили заменить устаревший револьвер "Наган" образца 1895 года — его скорострельности и огневой мощи уже не хватало. Разработку нового пистолета с более высокими боевыми характеристиками поручили известному русскому оружейнику Федору Токареву.
Первые образцы изготовили к 1930-му. Тогда же в войска поступила головная партия перспективного оружия. Через несколько лет войсковых испытаний и после некоторых доработок на вооружение приняли "7,62-миллиметровый самозарядный пистолет образца 1933-го", более известный как ТТ (Тульский, Токарева).
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Токарев создал мощное, надежное, простое в обслуживании и недорогое в производстве оружие. Правда, в конструкции было довольно много заимствованных решений. Как у "Кольта" американского оружейника Джона Браунинга, автоматика основана на энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляется перекосом в вертикальной плоскости при помощи качающейся "серьги". Такой же, как у "Браунинга", и продольно движущийся спусковой крючок.
"Токарев в значительно мере был самоучкой, — объясняет РИА Новости эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер. — Он исходил из конструкций Джона Браунинга. И, безусловно, ТТ внешне похож на "Кольт" 1903-го и конструктивно во многом повторяет "Кольт" 1911-го. Но абсолютное большинство современных пистолетов так или иначе копируют Браунинга. Американец был первопроходцем, нашел оптимальные решения, актуальные до сих пор".
При создании оружия не нужно "изобретать велосипед". Основная задача конструктора — взять проверенные схемы и скомпоновать их наилучшим образом, добавил эксперт.
© СК СКР по Иркутской области Пистолет ТТ и патроны к нему, изъятые во время обысков
Пистолет ТТ и патроны к нему, изъятые во время обысков - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© СК СКР по Иркутской области
Пистолет ТТ и патроны к нему, изъятые во время обысков

Плюсы и минусы

Безусловно, Токарев применил и оригинальные решения. Например, впервые в мире в ТТ весь ударно-спусковой механизм представлял собой отдельно вынимающийся единый блок.
Еще одна особенность — нет предохранителя. Прежде чем убрать пистолет в кобуру, курок ставили на полувзвод. Это, конечно, минус — нередки были самопроизвольные выстрелы, особенно при падении оружия. Другие слабые стороны — недостаточная емкость магазина (всего восемь патронов) и его плохая фиксация. Да и эффективен ТТ был только на близких дистанциях.
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"ТТ оптимизировали для производства на имевшихся тогда мощностях, — говорит Попенкер. — В те времена этот пистолет был неплохим оружием ближнего боя. Но сегодня, конечно, устарел. К слову, отсутствие предохранителя — это не какая-то ошибка Токарева, а требование заказчика. Согласно легенде, на этом настоял Ворошилов, исходя из собственного опыта. У ТТ не очень удобная рукоятка — ее форму тоже подбирали для удешевления массового производства".
И калибр 7,62 — почти как у "Маузера" (7,63) — для оптимизации и унификации. Такой патрон предпочли девятимиллиметровому ("Люгер").
"Боеприпас "Люгера" обладал большим останавливающим действием, — уточняет Попенкер. — Но у "Маузера", по сути, тот же калибр, что у револьвера "Наган" и винтовки Мосина. Соответственно, стволы для нового пистолета можно было делать на уже имеющемся оборудовании, не создавая дополнительные мощности под девятимиллиметровое оружие".
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПодарочные и наградные образцы оружия для Министерства обороны России Златоустовской оружейной фабрики
Подарочные и наградные образцы оружия для министерства обороны РФ Златоустовской оружейной фабрики - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Подарочные и наградные образцы оружия для Министерства обороны России Златоустовской оружейной фабрики

Долгий боевой путь

ТТ получил боевое крещение в боях у Халкин-Гола и на озере Хасан в конце 1930-х. Советские военнослужащие пользовались пистолетом и во время Зимней войны с Финляндией. Но, конечно, по-настоящему массовым оружием самообороны он стал в Великую Отечественную.
Это такой же символ Победы, как танк Т-34, пистолет-пулемет ППШ или штурмовики Ил-2. С ТТ воевали офицеры всех родов войск — пехотинцы, танкисты и артиллеристы, летчики. Простота и дешевизна позволили за годы войны выпустить более 800 тысяч пистолетов.
После 1945-го ТТ служили не только в армии, но и в правоохранительных органах. Хотя милиции это оружие не совсем подходило из-за слишком мощного патрона. Оперативники признавали: ТТ — все же больше армейский пистолет. Пуля могла пробить тело преступника насквозь и задеть случайных людей. Милиции требовалось более компактное оружие, с патроном большего останавливающего, а не пробивного действия.
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С принятием на вооружение автомата Калашникова потребность в мощном пистолете отпала и в армии. Поэтому с 1951-го в войска, правоохранительные органы и спецслужбы начал поступать девятимиллиметровый "Макаров". Он был безопаснее, дешевле и проще в производстве.
ТТ сняли с конвейера в 1952 году. Всего в СССР выпустили более 1,7 миллиона единиц этого оружия. В качестве табельного ствола ТТ использовался в Вооруженных силах еще порядка десяти лет, а в милиции продержался до середины 1970-х.
Большую популярность ТТ приобрел и за рубежом, а в некоторых странах постсоветского пространства силовики вооружены им до сих пор. Кроме того, копии, собранные по лицензии в Венгрии, Румынии, Китае и других странах, огромными партиями разошлись по всему миру.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонфискованное сотрудниками милиции оружие
Конфискованное сотрудниками милиции оружие - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Конфискованное сотрудниками милиции оружие
 
РоссияМаксим ПопенкерОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Тульский оружейный заводТехнологииБезопасность
 
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