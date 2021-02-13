https://ria.ru/20210213/piramida-1597298086.html
Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T03:19
2021-02-13T03:19
2021-02-13T03:55
финансовая пирамида
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_0:227:3035:1934_1920x0_80_0_0_b5f7cbd0ae5aa091d4557f2bd8a3a029.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.По его словам, у финансовых пирамид нет разрешений, лицензии на финансовую деятельность, а также оснований на возможность привлекать средства от физлиц.Как правило, они размещают рекламные посты в интернете от "участников" пирамиды, которые вложили свои средства и якобы получили немалый доход. Информация о компании обычно минимальна, финансовая отчетность отсутствует в публичных источниках, а ее история туманна.Финансовая пирамида обычно возникает "из ниоткуда" и не имеет подтверждений прежней деятельности в официальных источниках, резюмирует Миронюк.
https://ria.ru/20200723/1574776336.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_faf5248f6280a7839047850831c73d2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансовая пирамида, экономика
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Обычно финансовая пирамида
предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству "Прайм"
аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
По его словам, у финансовых пирамид нет разрешений, лицензии на финансовую деятельность, а также оснований на возможность привлекать средства от физлиц.
"Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы", - добавляет аналитик.
Как правило, они размещают рекламные посты в интернете от "участников" пирамиды, которые вложили свои средства и якобы получили немалый доход. Информация о компании обычно минимальна, финансовая отчетность отсутствует в публичных источниках, а ее история туманна.
Финансовая пирамида обычно возникает "из ниоткуда" и не имеет подтверждений прежней деятельности в официальных источниках, резюмирует Миронюк.