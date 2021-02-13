https://ria.ru/20210213/piramida-1597298086.html

Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду

Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду

Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T03:19

2021-02-13T03:19

2021-02-13T03:55

финансовая пирамида

экономика

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.По его словам, у финансовых пирамид нет разрешений, лицензии на финансовую деятельность, а также оснований на возможность привлекать средства от физлиц.Как правило, они размещают рекламные посты в интернете от "участников" пирамиды, которые вложили свои средства и якобы получили немалый доход. Информация о компании обычно минимальна, финансовая отчетность отсутствует в публичных источниках, а ее история туманна.Финансовая пирамида обычно возникает "из ниоткуда" и не имеет подтверждений прежней деятельности в официальных источниках, резюмирует Миронюк.

https://ria.ru/20200723/1574776336.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансовая пирамида, экономика