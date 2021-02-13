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Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T03:19
2021-02-13T03:55
финансовая пирамида
экономика
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.По его словам, у финансовых пирамид нет разрешений, лицензии на финансовую деятельность, а также оснований на возможность привлекать средства от физлиц.Как правило, они размещают рекламные посты в интернете от "участников" пирамиды, которые вложили свои средства и якобы получили немалый доход. Информация о компании обычно минимальна, финансовая отчетность отсутствует в публичных источниках, а ее история туманна.Финансовая пирамида обычно возникает "из ниоткуда" и не имеет подтверждений прежней деятельности в официальных источниках, резюмирует Миронюк.
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финансовая пирамида, экономика

Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду

03:19 13.02.2021 (обновлено: 03:55 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку. Гарантии доходности при этом отсутствуют, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
По его словам, у финансовых пирамид нет разрешений, лицензии на финансовую деятельность, а также оснований на возможность привлекать средства от физлиц.
"Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы", - добавляет аналитик.
Как правило, они размещают рекламные посты в интернете от "участников" пирамиды, которые вложили свои средства и якобы получили немалый доход. Информация о компании обычно минимальна, финансовая отчетность отсутствует в публичных источниках, а ее история туманна.
Финансовая пирамида обычно возникает "из ниоткуда" и не имеет подтверждений прежней деятельности в официальных источниках, резюмирует Миронюк.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля 2020, 11:46
В России за полгода выявили 77 финансовых пирамид
 
финансовая пирамидаЭкономика
 
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