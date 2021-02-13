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Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов
Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов
Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T07:38
2021-02-13T10:37
россия
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.По ее словам, это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.При этом эксперт раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. "Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной", - уверена Хейфец.В значительной степени популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов повлечет в будущем дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой."Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются", – отметила эксперт.
https://ria.ru/20210210/pensii-1596758827.html
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россия, общество

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

07:38 13.02.2021 (обновлено: 10:37 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.
"Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности", - сказала Хейфец.
По ее словам, это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.
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При этом эксперт раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. "Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной", - уверена Хейфец.
В значительной степени популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов повлечет в будущем дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой.
"Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются", – отметила эксперт.
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