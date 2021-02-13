https://ria.ru/20210213/pensii-1597301598.html

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T07:38

2021-02-13T07:38

2021-02-13T10:37

россия

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.По ее словам, это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.При этом эксперт раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. "Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной", - уверена Хейфец.В значительной степени популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов повлечет в будущем дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой."Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются", – отметила эксперт.

https://ria.ru/20210210/pensii-1596758827.html

https://ria.ru/20210209/pensii-1596732812.html

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