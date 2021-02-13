https://ria.ru/20210213/pensii-1597301598.html
Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов
Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов
Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T07:38
2021-02-13T07:38
2021-02-13T10:37
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_701a8957071b44f79b55b42c7aa985fd.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.По ее словам, это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.При этом эксперт раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. "Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной", - уверена Хейфец.В значительной степени популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов повлечет в будущем дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой."Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются", – отметила эксперт.
https://ria.ru/20210210/pensii-1596758827.html
https://ria.ru/20210209/pensii-1596732812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85ee7b7d452163adc0b52ad9b4903c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Повышению пенсий в России
без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.
"Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности", - сказала Хейфец.
По ее словам, это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.
При этом эксперт раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний. "Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной", - уверена Хейфец.
В значительной степени популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в ПФР
составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов повлечет в будущем дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой.
"Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются", – отметила эксперт.