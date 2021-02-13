Защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального, которому условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" заменили колонией, обратилась в Комитет министров Совета Европы, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
"Мы обратились в Комитет министров Совета Европы в связи с тем, что Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Ив Роше", - сказала адвокат. По ее словам, обращение будет рассмотрено в марте.
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Михайлова отметила, что к злостным нарушителям, не исполняющим решения суда, может быть применена 46 статья Конвенции о защите прав человека, которая наделяет решения ЕСПЧ обязательной силой. По ее данным, пока эта статья применялась единожды - в отношении Азербайджана, человека в итоге освободили.
В документе, поданном в Комитет министров, упоминается, что ЕСПЧ признал нарушение двух статей Конвенции - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона. Представитель Навального заявляет, что Россия не хочет выполнять данное решение ЕСПЧ.
Между тем ранее Россия выплатила присужденные Страсбургом суммы компенсаций (в частности, за содержание под домашним арестом) полностью - более чем 80 тысяч евро. Также после решения ЕСПЧ Верховный суд РФ возобновил производство по делу, но в результате оставил приговор без изменения. Россия исполнила свои обязательства сполна.
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Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека. В рамках дела "Ив Роше" Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.