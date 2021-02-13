https://ria.ru/20210213/lavrov-1597257625.html

Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения

Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения

Бурная реакция на заявление Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, подтверждает то, что у прогрессивного потребителя... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T08:00

2021-02-13T08:00

2021-02-13T08:15

россия

северный поток — 2

урсула фон дер ляйен

хайко маас

сергей лавров

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Бурная реакция на заявление Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, подтверждает то, что у прогрессивного потребителя информации очень короткая память. Ведь наш министр иностранных дел не сказал, по сути, ничего нового — о том же самом он говорил четыре месяца назад.В пятницу, отвечая на вопрос "мы идем к разрыву с Евросоюзом?", Лавров сказал:Ну это же сенсация! Надо же, Москва готова разорвать отношения с ЕС, нет, даже с европейскими странами как таковыми! Но ведь 13 октября, выступая на заседании клуба "Валдай", Лавров предупреждал о том же самом:Более того, прошлое заявление Лаврова также было сделано по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем — только в октябре глава МИД общался с ним по телефону, а не в Москве, как это было на днях. И тогда уже причиной недовольства Москвы было давление ЕС на Россию по поводу Навального — и Лавров, называя поведение европейцев неподобающим и высокомерным, говорил, что в Москве хотят понять, "можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях".Так что Москва уже предупреждала Европу — если будете давить и хамить, вмешиваться в наши внутренние дела, то мы просто перестанем разговаривать с вами. Выбор за ЕС — хотите поддерживать отношения, уважайте партнера, прекратите навязывать свою повестку. Об этом Лавров напомнил и в пятницу, говоря об условиях для диалога:Как реагирует Европа? Публично она делает вид, что не понимает причин недовольства Москвы. Вот как отреагировала представитель германского МИД — "это заявление для нас не поддается пониманию", ведь Хайко Маас недавно говорил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, и в "этом смысле сегодняшние заявления министра иностранных дел Лаврова действительно странные".Мол, чего же вы, ну, подумаешь, какие-то там очередные санкции готовимся ввести — мы же не отказываемся от "Северного потока — 2" и вообще говорим о важности для нас отношений с Россией. Но проблема для ЕС в том, что в Москве не просто не верят в стремление Европы отстаивать свое право на отношения с Россией — в Москве решили поднять цену "русского вопроса" как для ЕС в целом, так и для европейских государств по отдельности.Москве просто надоело терпеть то, что в ЕС считали само собой разумеющимся: европейцы вводят санкции по очередному поводу, Москва выражает сожаление и возмущение, а на уровне национальных правительств страны Европы (большинство, включая все ключевые) ищут пути для выстраивания отношений с Россией. То есть ЕС с антироссийскими действиями и риторикой отдельно, а отношения с государствами, в него входящими, отдельно. В ЕС так к этому привыкли, что уже и не замечали. Вот и сейчас Лавров привел пример — недавнее заявление Хайко Мааса о необходимости введения против России новых санкций (за Навального), хотя предыдущие не достигли цели, — "главное, что мы пошлем сигнал, что действия России не остаются незамеченными":Теперь ЕС лишают возможности самоудовлетворяться за наш счет — хотите и дальше наказывать Россию за то, что она не отвечает вашим желаниям (как сказал Боррель, "Россия не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией")? Ну тогда занимайтесь этим в одиночестве — мы больше не будем даже разговаривать с вами, причем не просто на эту тему, а вообще.При этом со стороны России это не обида и не эмоции — это холодный расчет с элементами шантажа. Да, партия по старым правилам зашла в тупик, в патовой ситуации ее продолжение бессмысленно. Поэтому мы предлагаем партнеру начать новую — по тем правилам, которые устроят обе стороны, то есть дадут возможность соревноваться и разговаривать друг с другом на равных. Геополитика куда сложнее шахмат и даже китайского го — реалисты никогда не мечтают о безоговорочной победе и тем более уничтожении противника.Русский геополитический курс предлагает противникам-партнерам честную игру, честный диалог — тем более что речь идет о Европе, которая сама кровно заинтересована в игре с Россией. Москва давно уже хочет достучаться до стратегического мышления европейских элит, пробудить его — но, понимая их неполную самостоятельность, одновременно прибегает и к другим вариантам "стимулирования" европейского интереса.То есть, как сейчас, повышает ставки — по сути, шантажируя тем самым ЕС: там должны понимать, что не получится и дальше сочетать демонстративное "наказание России" (ради внутриполитических и атлантических интересов) с обычным ведением дел с ней и полноценным диалогом. Все, пришло время выбирать: Европа (то есть проатлантические элиты ЕС и национальные элиты государств) должна определиться с тем, чего она хочет. Не от России — от самой себя и своего будущего. Россия это лишь тест на самостоятельность, ответственность и реализм.

https://ria.ru/20210212/lavrov-1597157215.html

https://ria.ru/20210212/razryv-1597188035.html

https://ria.ru/20210212/germaniya-1597214638.html

https://ria.ru/20210212/evrosoyuz-1597223709.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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россия, северный поток — 2, урсула фон дер ляйен, хайко маас, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, европа, авторы, мнение - авторы