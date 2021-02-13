https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597312105.html
В России за сутки выписали 18 765 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 18 765 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 765 человек после COVID-19, за все время - 3 577 907, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:37
2021-02-13T10:37
2021-02-13T10:37
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 765 человек после COVID-19, за все время - 3 577 907, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 765 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 577 907", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 2680 человек, Санкт-Петербурге - 2678, Подмосковье - 896.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество