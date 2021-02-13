https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597311729.html

В России за сутки умерли 502 человека с коронавирусом

В России за сутки умерли 502 человека с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:34

2021-02-13T10:34

2021-02-13T10:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 502 смерти... За весь период по России умерло 79 696 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 67 человек, в Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 31. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 290.

https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597296434.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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