https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597311729.html
В России за сутки умерли 502 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 502 человека с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:34
2021-02-13T10:34
2021-02-13T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587471738_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_db106206aae14a596f7baf9a1f81ff79.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 502 смерти... За весь период по России умерло 79 696 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 67 человек, в Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 31. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 290.
https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597296434.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587471738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ac59fefd79919c2b360b1cd1988ba7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество