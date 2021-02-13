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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597311729.html
В России за сутки умерли 502 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 502 человека с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:34
2021-02-13T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 502 смерти... За весь период по России умерло 79 696 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 67 человек, в Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 31. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 290.
https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597296434.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умерли 502 человека с коронавирусом

10:34 13.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 502 смерти с COVID-19, 67 из них в Москве, за все время умерли 79 696 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 502 смерти... За весь период по России умерло 79 696 человек", - говорится в сообщении.
Врач и пациент - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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В частности, в Москве скончались 67 человек, в Санкт-Петербурге - 52, Подмосковье - 31. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 290.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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