https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597311376.html
В России выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 861 случай заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T10:32
2021-02-13T10:32
2021-02-13T11:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956048_64:432:2937:2048_1920x0_80_0_0_e8a2cc4f0f708558e58c2431f24d958b.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 861 случай заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста держится на уровне 0,37 процента, у 10,7 процента заболевших инфекция протекает бессимптомно. Умерли 502 человека, выздоровели 18 765.Больше всего новых пациентов в Москве (1963, накануне было 2139), Санкт-Петербурге (1130, днем ранее — 1134) и Подмосковье (884); меньше всего в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (пять) и на Чукотке (два).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 057 698. Умерли за все время 79 696 человек, вылечились — 3 557 907.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 107 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 108,2 миллиона. Умерли 2,38 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
https://ria.ru/20210213/gintsburg-1597307508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956048_630:557:2617:2048_1920x0_80_0_0_a70e85cd0fb7d332592826910fc86de9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия