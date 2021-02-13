https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597311376.html

В России выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 861 случай заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T10:32

2021-02-13T10:32

2021-02-13T11:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 861 случай заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста держится на уровне 0,37 процента, у 10,7 процента заболевших инфекция протекает бессимптомно. Умерли 502 человека, выздоровели 18 765.Больше всего новых пациентов в Москве (1963, накануне было 2139), Санкт-Петербурге (1130, днем ранее — 1134) и Подмосковье (884); меньше всего в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (пять) и на Чукотке (два).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 057 698. Умерли за все время 79 696 человек, вылечились — 3 557 907.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 107 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 108,2 миллиона. Умерли 2,38 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://ria.ru/20210213/gintsburg-1597307508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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