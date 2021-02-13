https://ria.ru/20210213/foto-1597300654.html
Женщина похудела на 70 килограммов за год из-за свадебного фото
Женщина похудела на 70 килограммов за год из-за свадебного фото
Британка похудела на 70 килограммов за год после просмотра своих свадебных фотографий, свою историю она рассказала изданию Stokesentinel. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T06:44
2021-02-13T06:44
2021-02-13T07:44
здоровье
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96468/63/964686392_0:482:1841:1518_1920x0_80_0_0_70ab8dcc379945ac44125830a4b13bae.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Британка похудела на 70 килограммов за год после просмотра своих свадебных фотографий, свою историю она рассказала изданию Stokesentinel.По словам 36-летней Линдси Пирсон-Дэвис, она решила избавиться от лишнего веса в конце 2019 года после своей свадьбы. Женщина, весившая около 150 килограммов, расплакалась, увидев себя на свадебных фотографиях, также у нее диагностировала диабет и синдром поликистозных яичников, что стало еще одним стимулом."Наступил Новый год, и я просто подумала: "Я больше не могу так". Я убивала себя, и знала, что если не сделаю что-то тогда, то уже никогда не сделаю", - рассказала Пирсон-Дэвис.Женщина, которая называет себя "пищевым наркоманом", присоединилась к группе по похудению, перейдя на здоровое питание. По ее словам, она принимает пищу четыре раза в день большими порциями, и при этом тщательно контролирует калории. Кроме того, Пирсон-Дэвис начала вести более активный образ жизни, проходя в неделю от 30 до 40 километров.Она отметила, что "последовательность - это ключ к успеху", призвав людей, решивших избавиться от лишнего веса, делать все максимально упрощенно. "Один из моих самых важных советов прост – не смысла усложнять что-либо", - пояснила женщина.На данный момент она весит 80 килограммов, до поставленной цели есть остались сбросить лишь несколько килограмм."Теперь люди не узнают меня, особенно после периода самоизоляции. Я машу людям на улице, а они не узнают меня… Я впервые чувствую себя "собой"", - заключила Пирсон-Дэвис.
https://ria.ru/20210212/sport-1597136339.html
https://ria.ru/20210210/dieta-1596813276.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/96468/63/964686392_0:310:1841:1691_1920x0_80_0_0_865428a9fb1613a11bc6e832188db9c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, великобритания, в мире
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Британка похудела на 70 килограммов за год после просмотра своих свадебных фотографий, свою историю она рассказала изданию Stokesentinel
.
По словам 36-летней Линдси Пирсон-Дэвис, она решила избавиться от лишнего веса в конце 2019 года после своей свадьбы. Женщина, весившая около 150 килограммов, расплакалась, увидев себя на свадебных фотографиях, также у нее диагностировала диабет и синдром поликистозных яичников, что стало еще одним стимулом.
"Наступил Новый год, и я просто подумала: "Я больше не могу так". Я убивала себя, и знала, что если не сделаю что-то тогда, то уже никогда не сделаю", - рассказала Пирсон-Дэвис.
Женщина, которая называет себя "пищевым наркоманом", присоединилась к группе по похудению, перейдя на здоровое питание. По ее словам, она принимает пищу четыре раза в день большими порциями, и при этом тщательно контролирует калории. Кроме того, Пирсон-Дэвис начала вести более активный образ жизни, проходя в неделю от 30 до 40 километров.
Она отметила, что "последовательность - это ключ к успеху", призвав людей, решивших избавиться от лишнего веса, делать все максимально упрощенно. "Один из моих самых важных советов прост – не смысла усложнять что-либо", - пояснила женщина.
На данный момент она весит 80 килограммов, до поставленной цели есть остались сбросить лишь несколько килограмм.
"Теперь люди не узнают меня, особенно после периода самоизоляции. Я машу людям на улице, а они не узнают меня… Я впервые чувствую себя "собой"", - заключила Пирсон-Дэвис.