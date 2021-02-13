https://ria.ru/20210213/finlyandiya-1597335599.html

Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией

Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией

Важность сохранения дипломатических отношений и диалога с Россией отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе беседы в субботу с российскими РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:08

2021-02-13T15:08

2021-02-13T15:08

россия

пекка хаависто

сергей лавров

евросоюз

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Важность сохранения дипломатических отношений и диалога с Россией отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе беседы в субботу с российскими журналистами.Финский министр в понедельник, 15 февраля в Петербурге проведет переговоры с российским министром Сергеем Лавровым."Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", - отметил министр.Хаависто считает, что в случае возможного разрыва отношений между Россией и ЕС "это было бы негативным поворотом".Также финский министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС в отношении России.Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.

https://ria.ru/20210202/elektrichestvo-1595728207.html

https://ria.ru/20200617/1573087964.html

россия

финляндия

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россия, пекка хаависто, сергей лавров, евросоюз, финляндия