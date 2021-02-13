https://ria.ru/20210213/finlyandiya-1597335599.html
Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией
Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией
Важность сохранения дипломатических отношений и диалога с Россией отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе беседы в субботу с российскими РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:08
2021-02-13T15:08
2021-02-13T15:08
россия
пекка хаависто
сергей лавров
евросоюз
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137192/63/1371926354_0:234:4000:2484_1920x0_80_0_0_08a889f193f49d73ff1642fe4763f9ea.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Важность сохранения дипломатических отношений и диалога с Россией отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе беседы в субботу с российскими журналистами.Финский министр в понедельник, 15 февраля в Петербурге проведет переговоры с российским министром Сергеем Лавровым."Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", - отметил министр.Хаависто считает, что в случае возможного разрыва отношений между Россией и ЕС "это было бы негативным поворотом".Также финский министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС в отношении России.Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
https://ria.ru/20210202/elektrichestvo-1595728207.html
https://ria.ru/20200617/1573087964.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/137192/63/1371926354_189:0:3813:2718_1920x0_80_0_0_d80b739e8c7185acc9bf958014baac03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пекка хаависто, сергей лавров, евросоюз, финляндия