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Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией
Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией
Важность сохранения дипломатических отношений и диалога с Россией отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе беседы в субботу с российскими РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:08
2021-02-13T15:08
россия
пекка хаависто
сергей лавров
евросоюз
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Важность сохранения дипломатических отношений и диалога с Россией отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе беседы в субботу с российскими журналистами.Финский министр в понедельник, 15 февраля в Петербурге проведет переговоры с российским министром Сергеем Лавровым."Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", - отметил министр.Хаависто считает, что в случае возможного разрыва отношений между Россией и ЕС "это было бы негативным поворотом".Также финский министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС в отношении России.Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
https://ria.ru/20210202/elektrichestvo-1595728207.html
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россия, пекка хаависто, сергей лавров, евросоюз, финляндия

Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией

15:08 13.02.2021
 
© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Fotolia / Oleg Podzorov
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Важность сохранения дипломатических отношений и диалога с Россией отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе беседы в субботу с российскими журналистами.
Финский министр в понедельник, 15 февраля в Петербурге проведет переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 18:15
Эксперт допустил отказ Финляндии от поставок электроэнергии из России
"Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией", - отметил министр.
Хаависто считает, что в случае возможного разрыва отношений между Россией и ЕС "это было бы негативным поворотом".
Также финский министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС в отношении России.
Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня 2020, 19:58
Россия никогда не обсуждала свою границу с Финляндией, заявила Захарова
 
РоссияПекка ХаавистоСергей ЛавровЕвросоюзФинляндия
 
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