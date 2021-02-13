https://ria.ru/20210213/donbass-1597324318.html

В Госдуме оценили слова главы офиса Зеленского о Минских соглашениях

В Госдуме оценили слова главы офиса Зеленского о Минских соглашениях

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о "невыполнимости" минских договоренностей. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:42

2021-02-13T12:42

2021-02-13T15:38

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

андрей ермак

руслан бальбек

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о "невыполнимости" минских договоренностей.Ранее Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно соблюсти в той редакции, в которой их подписали.По словам Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям. "Причем главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — сказал он в комментарии RT.Парламентарий отметил, что подобные "ухищрения" украинских политиков не способствуют разрешению конфликта в Донбассе.Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений. Дипломат отмечала, что в Комплексе мер содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. По ее словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.

https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html

https://ria.ru/20210131/kravchuk-1595416784.html

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