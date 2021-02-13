В Госдуме оценили слова главы офиса Зеленского о Минских соглашениях
12:42 13.02.2021 (обновлено: 15:38 13.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители на одной из улиц Углегорска Донецкой области
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о "невыполнимости" минских договоренностей.
Ранее Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно соблюсти в той редакции, в которой их подписали.
По словам Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям.
"Причем главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол", — сказал он в комментарии RT.
Парламентарий отметил, что подобные "ухищрения" украинских политиков не способствуют разрешению конфликта в Донбассе.
"Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе", — заключил депутат.
Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений. Дипломат отмечала, что в Комплексе мер содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. По ее словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.
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