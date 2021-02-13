https://ria.ru/20210213/domodedovo-1597330810.html
Сотни пассажиров не могут вылететь из Домодедово из-за непогоды
Сотни пассажиров не могут вылететь из Домодедово из-за непогоды
В аэропорту Домодедово скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в Московском регионе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:14
2021-02-13T14:14
2021-02-13T18:05
александр синенков
погода
домодедово (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В аэропорту Домодедово скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в Московском регионе, передает корреспондент РИА Новости.Более сорока рейсов, согласно табло, уже задержаны. Среди них вылеты в Ульяновск, Минводы, Самару, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Омск и другие города. Есть рейсы, которые задержали более чем на десять часов.В залах ожидания скопились сотни людей, очередь выстроилась и в бизнес-зал. Все кафе и рестораны заполнены до отказа. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу.А вот во Внуково немноголюдно. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, из-за непогоды отменили только один рейс.В то же время днем представитель Росавиации сообщила, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работали штатно.Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности. Также зафиксировано максимальное суточное количество осадков. По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.Снегопад накрыл и Юг России. Из-за непогоды более десяти самолетов, следовавших в Сочи и Симферополь, ушли на запасные аэродромы.
https://ria.ru/20210213/aeroekspress-1597325092.html
https://ria.ru/20210213/moskva-1597321811.html
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Задержка рейсов: снегопад парализовал работу аэропорта Домодедово
В аэропорту "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе. Более сорока рейсов, согласно табло, уже задержано. В залах ожидания скопились сотни людей, очередь выстроилась и в бизнес-зал. Все кафе и рестораны аэропорта заполнены до отказа. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу.
2021-02-13T14:14
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александр синенков, погода, домодедово (аэропорт), москва