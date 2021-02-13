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Суд в Казахстане отказался возвращать корабль "Буран" в госсобственность
Суд в Казахстане отказался возвращать корабль "Буран" в госсобственность
Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана в... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T07:27
2021-02-13T14:39
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АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана в ликвидации АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате в государственную собственность его имущества — макета и второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", сообщила пресс-служба суда на Facebook.Суд отказал вернуть объекты в пользу государства, поскольку по законодательству республики такое распределение имущества возможно лишь при ликвидации акционерного общества.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter, что хотел купить второй космический челнок "Буран", но не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. Генеральный директор АО "РКК Байконур" Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже власти Казахстана сообщили, что через суд добиваются отмены передачи "Бурана" АО "РКК Байконур" и хотят вернуть его в госсобственность для использования в музее.Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002-м. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.
https://ria.ru/20210212/roboty-1597133701.html
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байконур (космодром), космос - риа наука, казахстан

Суд в Казахстане отказался возвращать корабль "Буран" в госсобственность

07:27 13.02.2021 (обновлено: 14:39 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический корабль "Буран"
Космический корабль Буран - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АЛМА-АТА, 13 фев — РИА Новости. Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана в ликвидации АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате в государственную собственность его имущества — макета и второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", сообщила пресс-служба суда на Facebook.
Суд отказал вернуть объекты в пользу государства, поскольку по законодательству республики такое распределение имущества возможно лишь при ликвидации акционерного общества.
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Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Twitter, что хотел купить второй космический челнок "Буран", но не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. Генеральный директор АО "РКК Байконур" Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже власти Казахстана сообщили, что через суд добиваются отмены передачи "Бурана" АО "РКК Байконур" и хотят вернуть его в госсобственность для использования в музее.
Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002-м.
Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.
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