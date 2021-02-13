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Делегация России на переговорах в Вене потребовала объяснений от Twitter
Делегация России на переговорах в Вене потребовала объяснений от Twitter
Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой аккаунта... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T14:50
2021-02-13T14:50
медиавойны
россия
обсе
хельга шмид
нато
сергей гаврилов
twitter
в мире
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой аккаунта делегации в Twitter, заявил РИА Новости глава делегации Константин Гаврилов.Он сообщил, что делегация уже обратилась в поддержку Twitter с просьбой пояснить данную меру, но на ответ особо не рассчитывает."Мы сейчас обратимся к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, мы заставим их (Twitter) высказаться, сейчас на них надавят", - добавил Гаврилов.На время блокировки аккаунта делегации соответствующие публикации будут делать в личном аккаунте Гаврилова в Twitter.
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россия, обсе, хельга шмид, нато, сергей гаврилов, twitter, в мире

Делегация России на переговорах в Вене потребовала объяснений от Twitter

14:50 13.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой аккаунта делегации в Twitter, заявил РИА Новости глава делегации Константин Гаврилов.
Он сообщил, что делегация уже обратилась в поддержку Twitter с просьбой пояснить данную меру, но на ответ особо не рассчитывает.
"Мы сейчас обратимся к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, мы заставим их (Twitter) высказаться, сейчас на них надавят", - добавил Гаврилов.

Twitter нас приостановил, просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины, вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно.

Константин Гаврилов
глава российской делегации на переговорах в Вене
На время блокировки аккаунта делегации соответствующие публикации будут делать в личном аккаунте Гаврилова в Twitter.
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