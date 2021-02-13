https://ria.ru/20210213/blokirovka-1597333519.html

Делегация России на переговорах в Вене потребовала объяснений от Twitter

Делегация России на переговорах в Вене потребовала объяснений от Twitter

Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой аккаунта... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T14:50

2021-02-13T14:50

2021-02-13T14:50

медиавойны

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обсе

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нато

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ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Делегация России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями обратится к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид в связи с блокировкой аккаунта делегации в Twitter, заявил РИА Новости глава делегации Константин Гаврилов.Он сообщил, что делегация уже обратилась в поддержку Twitter с просьбой пояснить данную меру, но на ответ особо не рассчитывает."Мы сейчас обратимся к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид, мы заставим их (Twitter) высказаться, сейчас на них надавят", - добавил Гаврилов.На время блокировки аккаунта делегации соответствующие публикации будут делать в личном аккаунте Гаврилова в Twitter.

https://ria.ru/20210211/video-1597095835.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, хельга шмид, нато, сергей гаврилов, twitter, в мире