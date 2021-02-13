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https://ria.ru/20210213/blokirovka-1597327558.html
Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене
Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене
Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил ее глава,... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:24
2021-02-13T16:05
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил ее глава, дипломат Константин Гаврилов.При переходе на страницу аккаунта указывается, что действие учетной записи приостановлено.Глава делегации отметил, что на время блокировки вся информация будет публиковаться на его странице.Как заявил Гаврилов РИА Новости, российская делегация уже обратилась в поддержку Twitter по этому вопросу, а также планирует связаться с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид. По его словам, необходимо "заставить" Twitter высказаться, так как "сейчас на них надавят"."Twitter нас приостановил просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины, вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно", — добавил дипломат.Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей. Так, Twitter забанил аккаунт бывшего президента США: руководство соцсети обвинило его в подстрекательстве к насилию в связи со штурмом Капитолия.Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконные ограничения активности пользователей.
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россия, обсе, вена, twitter, технологии, медиа - общество, в мире

Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

13:24 13.02.2021 (обновлено: 16:05 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Twitter заблокировал официальный аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщил ее глава, дипломат Константин Гаврилов.

"В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура", — написал Гаврилов в своем личном аккаунте в Twitter.

При переходе на страницу аккаунта указывается, что действие учетной записи приостановлено.
Глава делегации отметил, что на время блокировки вся информация будет публиковаться на его странице.
Как заявил Гаврилов РИА Новости, российская делегация уже обратилась в поддержку Twitter по этому вопросу, а также планирует связаться с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид. По его словам, необходимо "заставить" Twitter высказаться, так как "сейчас на них надавят".
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"Twitter нас приостановил просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины, вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно", — добавил дипломат.
Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей. Так, Twitter забанил аккаунт бывшего президента США: руководство соцсети обвинило его в подстрекательстве к насилию в связи со штурмом Капитолия.
Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконные ограничения активности пользователей.
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