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В Домодедово растет число пассажиров, чьи рейсы задержали из-за непогоды
В Домодедово растет число пассажиров, чьи рейсы задержали из-за непогоды
В московском аэропорту Домодедово становится все больше пассажиров, чьи рейсы перенесли из-за непогоды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:32
2021-02-13T20:32
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово становится все больше пассажиров, чьи рейсы перенесли из-за непогоды, передает корреспондент РИА Новости.Проблемы с вылетом начались еще утром — многие люди ждут уже более 10-12 часов. Сейчас на табло все строчки показывают задержку, а вылеты большинства рейсов снова переносят из-за снегопада и его последствий.В залах ожидания продолжают скапливаться люди, в кафе и ресторанах нет ни одного свободного места.Как ранее РИА Новости заявила администрация воздушной гавани, из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов. Из-за этого возможна корректировка времени вылета лайнеров.По словам сотрудника одной их крупных авиакомпаний, чьи самолеты базируются в Домодедово, рейсы задерживаются из-за того, что службы аэропорта не справляются с загрузкой багажа и бортового питания."Ситуация сейчас такая, что самолеты есть, но аэропорт Домодедово — они не справляются, они не могут прийти в себя после снегопада", — сказал пассажирам представитель авиакомпании.Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности. Также зафиксировано максимальное суточное количество осадков. По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.
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Количество задержанных рейсов в аэропорту "Домодедово" растет с каждым часом
Вылеты подавляющего большинства самолетов из московского аэропорта "Домодедово" снова переносятся, на табло все строчки показывают задержку, при этом количество пассажиров в залах аэропорта увеличивается. Проблемы с вылетом начались еще утром, многие пассажиры ждут уже более 10-12 часов. Днём корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в Московском регионе. Администрация "Домодедово" позднее заявила РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров.
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домодедово (аэропорт), москва

В Домодедово растет число пассажиров, чьи рейсы задержали из-за непогоды

18:32 13.02.2021 (обновлено: 20:32 13.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово становится все больше пассажиров, чьи рейсы перенесли из-за непогоды, передает корреспондент РИА Новости.
Проблемы с вылетом начались еще утром — многие люди ждут уже более 10-12 часов. Сейчас на табло все строчки показывают задержку, а вылеты большинства рейсов снова переносят из-за снегопада и его последствий.
"Абсолютный рекорд". Снегопад в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.

Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве
1 из 9

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов

Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.

Работник коммунальной службы убирает снег с крыши здания музея Москвы на Зубовском бульваре в Москве
2 из 9

Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.

Прохожие на одной из улиц в Москве
3 из 9

Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.

Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве
4 из 9

Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.

Курьер во время сильного снегопада в центре Москвы
5 из 9

За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.

Сотрудник коммунальных служб чистит снег на улице Новинский бульвар в Москве
6 из 9

А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве
7 из 9

Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.

Прохожие на одной из улиц в Москве
8 из 9

Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.

Пешеходы на Зубовском бульваре в Москве
9 из 9

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 9

Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Уже побит рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 миллиметров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 9

Всего на столицу обрушилось более трети февральской нормы осадков. В Московской области — свыше 60 процентов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 9

Из-за снегопадов с шести утра образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов. Самые большие заторы возникли на эстакадах на МКАД.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 9

За сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 387 грузовиков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
6 из 9

А коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 9

Однако вся городская энергосистема работает штатно, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 9

Власти ожидают, что за сегодня выпадет еще до четырех сантиметров снега.

© РИА Новости / Евгений Биятов
9 из 9

По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
В залах ожидания продолжают скапливаться люди, в кафе и ресторанах нет ни одного свободного места.
Как ранее РИА Новости заявила администрация воздушной гавани, из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов. Из-за этого возможна корректировка времени вылета лайнеров.
По словам сотрудника одной их крупных авиакомпаний, чьи самолеты базируются в Домодедово, рейсы задерживаются из-за того, что службы аэропорта не справляются с загрузкой багажа и бортового питания.
"Ситуация сейчас такая, что самолеты есть, но аэропорт Домодедово — они не справляются, они не могут прийти в себя после снегопада", — сказал пассажирам представитель авиакомпании.
Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности. Также зафиксировано максимальное суточное количество осадков. По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.
Как быстро уберут снег на вашей улице - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 15:46Инфографика
Как быстро уберут снег на московских улицах
 
Домодедово (аэропорт)Москва
 
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