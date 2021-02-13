В Домодедово растет число пассажиров, чьи рейсы задержали из-за непогоды

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово становится все больше пассажиров, чьи рейсы перенесли из-за непогоды, передает корреспондент РИА Новости.Проблемы с вылетом начались еще утром — многие люди ждут уже более 10-12 часов. Сейчас на табло все строчки показывают задержку, а вылеты большинства рейсов снова переносят из-за снегопада и его последствий.В залах ожидания продолжают скапливаться люди, в кафе и ресторанах нет ни одного свободного места.Как ранее РИА Новости заявила администрация воздушной гавани, из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов. Из-за этого возможна корректировка времени вылета лайнеров.По словам сотрудника одной их крупных авиакомпаний, чьи самолеты базируются в Домодедово, рейсы задерживаются из-за того, что службы аэропорта не справляются с загрузкой багажа и бортового питания."Ситуация сейчас такая, что самолеты есть, но аэропорт Домодедово — они не справляются, они не могут прийти в себя после снегопада", — сказал пассажирам представитель авиакомпании.Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности. Также зафиксировано максимальное суточное количество осадков. По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.
Количество задержанных рейсов в аэропорту "Домодедово" растет с каждым часом
Вылеты подавляющего большинства самолетов из московского аэропорта "Домодедово" снова переносятся, на табло все строчки показывают задержку, при этом количество пассажиров в залах аэропорта увеличивается. Проблемы с вылетом начались еще утром, многие пассажиры ждут уже более 10-12 часов. Днём корреспондент РИА Новости сообщил о большом числе людей, которые не могут вылететь из-за снегопада в Московском регионе. Администрация "Домодедово" позднее заявила РИА Новости, что из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов, в связи с чем возможна корректировка времени вылета лайнеров.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Домодедово становится все больше пассажиров, чьи рейсы перенесли из-за непогоды, передает корреспондент РИА Новости.
Проблемы с вылетом начались еще утром — многие люди ждут уже более 10-12 часов. Сейчас на табло все строчки показывают задержку, а вылеты большинства рейсов снова переносят из-за снегопада и его последствий.
В залах ожидания продолжают скапливаться люди, в кафе и ресторанах нет ни одного свободного места.
Как ранее РИА Новости заявила администрация воздушной гавани, из-за экстремальных метеоусловий все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов. Из-за этого возможна корректировка времени вылета лайнеров.
По словам сотрудника одной их крупных авиакомпаний, чьи самолеты базируются в Домодедово, рейсы задерживаются из-за того, что службы аэропорта не справляются с загрузкой багажа и бортового питания.
"Ситуация сейчас такая, что самолеты есть, но аэропорт Домодедово — они не справляются, они не могут прийти в себя после снегопада", — сказал пассажирам представитель авиакомпании.
Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности. Также зафиксировано максимальное суточное количество осадков. По прогнозам синоптиков, ненастье не прекратится полностью, однако ближе к вечеру снегопады и метели ослабнут.
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