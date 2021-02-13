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The Independent извинилась перед Абрамовичем
The Independent извинилась перед Абрамовичем
Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за статью, в которой говорилось, что против него необходимо... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-13T19:03
2021-02-14T02:17
россия
леонид волков
алексей навальный
роман абрамович
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за статью, в которой говорилось, что против него необходимо ввести санкции.Как пояснили в издании, речь идет о статье от 6 февраля, в которой утверждалось, что Абрамович якобы является хранителем "незаконного" состояния руководства России — эти утверждения принадлежали соратнику Алексея Навального Леониду Волкову. Сама газета тогда "ошибочно опубликовала" их."Мы не хотели утверждать, что он должен быть подвергнут карательным санкциям", — говорится в заявлении Independent.Там отмечается, что представители самого Абрамовича также выступили с опровержением этих утверждений.В издании добавили, что "в свете этих ошибок" газета согласилась сделать пожертвование на благотворительные цели по выбору Абрамовича, а также возместить его судебные издержки.
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россия, леонид волков, алексей навальный, роман абрамович, в мире

The Independent извинилась перед Абрамовичем

19:03 13.02.2021 (обновлено: 02:17 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСпектакль "Стиляги" в Театре Наций
Спектакль Стиляги в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за статью, в которой говорилось, что против него необходимо ввести санкции.
Как пояснили в издании, речь идет о статье от 6 февраля, в которой утверждалось, что Абрамович якобы является хранителем "незаконного" состояния руководства России — эти утверждения принадлежали соратнику Алексея Навального Леониду Волкову. Сама газета тогда "ошибочно опубликовала" их.
"Мы не хотели утверждать, что он должен быть подвергнут карательным санкциям", — говорится в заявлении Independent.
Там отмечается, что представители самого Абрамовича также выступили с опровержением этих утверждений.

"Мы рады прояснить это и приносим извинения Абрамовичу за любое недоразумение", — говорится в сообщении.

В издании добавили, что "в свете этих ошибок" газета согласилась сделать пожертвование на благотворительные цели по выбору Абрамовича, а также возместить его судебные издержки.
Предприниматель Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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РоссияЛеонид ВолковАлексей НавальныйРоман АбрамовичВ мире
 
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