https://ria.ru/20210213/abramovich-1597359953.html
The Independent извинилась перед Абрамовичем
The Independent извинилась перед Абрамовичем
Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за статью, в которой говорилось, что против него необходимо... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-13T19:03
2021-02-13T19:03
2021-02-14T02:17
россия
леонид волков
алексей навальный
роман абрамович
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за статью, в которой говорилось, что против него необходимо ввести санкции.Как пояснили в издании, речь идет о статье от 6 февраля, в которой утверждалось, что Абрамович якобы является хранителем "незаконного" состояния руководства России — эти утверждения принадлежали соратнику Алексея Навального Леониду Волкову. Сама газета тогда "ошибочно опубликовала" их."Мы не хотели утверждать, что он должен быть подвергнут карательным санкциям", — говорится в заявлении Independent.Там отмечается, что представители самого Абрамовича также выступили с опровержением этих утверждений.В издании добавили, что "в свете этих ошибок" газета согласилась сделать пожертвование на благотворительные цели по выбору Абрамовича, а также возместить его судебные издержки.
https://ria.ru/20210130/abramovich-1595273109.html
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россия, леонид волков, алексей навальный, роман абрамович, в мире