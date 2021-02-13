https://ria.ru/20210213/abramovich-1597359953.html

The Independent извинилась перед Абрамовичем

The Independent извинилась перед Абрамовичем

Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за статью, в которой говорилось, что против него необходимо... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-13T19:03

2021-02-13T19:03

2021-02-14T02:17

россия

леонид волков

алексей навальный

роман абрамович

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568780647_0:72:2901:1704_1920x0_80_0_0_8f383a8b66c95ca2d0c55b958700cb52.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Британское издание Independent извинилось перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за статью, в которой говорилось, что против него необходимо ввести санкции.Как пояснили в издании, речь идет о статье от 6 февраля, в которой утверждалось, что Абрамович якобы является хранителем "незаконного" состояния руководства России — эти утверждения принадлежали соратнику Алексея Навального Леониду Волкову. Сама газета тогда "ошибочно опубликовала" их."Мы не хотели утверждать, что он должен быть подвергнут карательным санкциям", — говорится в заявлении Independent.Там отмечается, что представители самого Абрамовича также выступили с опровержением этих утверждений.В издании добавили, что "в свете этих ошибок" газета согласилась сделать пожертвование на благотворительные цели по выбору Абрамовича, а также возместить его судебные издержки.

https://ria.ru/20210130/abramovich-1595273109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид волков, алексей навальный, роман абрамович, в мире