https://ria.ru/20210212/zemletryasenie-1597282282.html

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в сейсмической службе Академии наук страны. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:45

2021-02-12T20:45

2021-02-12T20:51

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

душанбе

таджикистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ДУШАНБЕ/МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в сейсмической службе Академии наук страны.Землетрясение, по данным службы, произошло в 22.14 местного времени (20.14 мск)."Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб", - сказал собеседник агентства.По его данным, в столице Таджикистана ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20210207/zemletryasenie-1596358311.html

душанбе

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), душанбе, таджикистан, в мире