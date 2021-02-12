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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в сейсмической службе Академии наук страны. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:45
2021-02-12T20:51
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
душанбе
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ/МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в сейсмической службе Академии наук страны.Землетрясение, по данным службы, произошло в 22.14 местного времени (20.14 мск)."Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб", - сказал собеседник агентства.По его данным, в столице Таджикистана ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), душанбе, таджикистан, в мире

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1

20:45 12.02.2021 (обновлено: 20:51 12.02.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ/МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в сейсмической службе Академии наук страны.
Землетрясение, по данным службы, произошло в 22.14 местного времени (20.14 мск).
"Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в столице Таджикистана ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ДушанбеТаджикистанВ мире
 
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