https://ria.ru/20210212/zapret-1597248692.html

Российский дипломат осудил поддержку Западом закрытия украинских каналов

Российский дипломат осудил поддержку Западом закрытия украинских каналов

США, Великобритания, ФРГ в ОБСЕ прямо поддержали закрытие оппозиционных каналов на Украине, это своего рода переломный момент, заявил РИА Новости зампостпреда... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:15

2021-02-12T17:15

2021-02-12T19:17

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

обсе

112 украина

владимир зеленский

украина

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. США, Великобритания, ФРГ в ОБСЕ прямо поддержали закрытие оппозиционных каналов на Украине, это своего рода переломный момент, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Ключевым, своего рода переломным моментом является тот факт, что западные государства, конкретно – США, Великобритания, Канада, Германия и некоторые другие – прямо поддержали закрытие каналов. Если раньше они воздерживались от такого рода вещей, сохраняя видимость приличия в отношении соблюдения прав СМИ, в том числе на Украине, то сейчас они говорят: "Правильно, что закрыли, потому что это борьба с российской дезинформацией", - сказал Буякевич.Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.

https://ria.ru/20210212/piket-1597235740.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, обсе, 112 украина , владимир зеленский, украина