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В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

Во Владикавказе прогремел сильный взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:08

2021-02-12T08:08

2021-02-12T14:29

владикавказ

происшествия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Во Владикавказе прогремел сильный взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Произошел взрыв в супермаркете на улице Гагкаева", — сказал собеседник агентства.Одноэтажное здание магазина полностью разрушено, пожара не было.В помещении находился ювелир, который остался на ночь, он спасся. По его словам, больше там никого быть не должно.Предварительная причина случившегося — утечка газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны.Около ста человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей. СК начал проверку.

владикавказ

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2021

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Кадры с места мощного взрыва во Владикавказе Во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит», по предварительным данным, пострадал один человек. 2021-02-12T08:08 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, происшествия