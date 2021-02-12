В супермаркете во Владикавказе прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Во Владикавказе прогремел сильный взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Произошел взрыв в супермаркете на улице Гагкаева", — сказал собеседник агентства.Одноэтажное здание магазина полностью разрушено, пожара не было.В помещении находился ювелир, который остался на ночь, он спасся. По его словам, больше там никого быть не должно.Предварительная причина случившегося — утечка газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны.Около ста человек разбирают завалы, в ближайшее время к ним присоединятся еще сто спасателей. СК начал проверку.
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2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места мощного взрыва во Владикавказе
Во Владикавказе произошел мощный взрыв в одном из супермаркетов сети «Магнит», по предварительным данным, пострадал один человек.
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