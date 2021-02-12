https://ria.ru/20210212/vor-1597291818.html
Мужчина украл мощи из храма под Петербургом и продал их за 500 рублей
Мужчина украл мощи из храма под Петербургом и продал их за 500 рублей
Полиция задержала подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T22:54
2021-02-12T22:54
2021-02-12T23:22
россия
ирина волк
ленинградская область
тихвинский район
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района Ленобласти от охранника храма. При просмотре камер выявили, что злоумышленник положил ларец с мощами в рюкзак, когда сотрудник охраны отвернулся. Спустя некоторое время сторож заметил пропажу и обратился в полицию."В кратчайшие сроки оперативниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей", — сказала Волк.Мощи Матроны Московской вернут в храм. В отношении подозреваемого возбуждили уголовное дело по третьей части статьи 158 УК России ("Кража").
https://ria.ru/20210211/krazha-1596940302.html
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россия, ирина волк, ленинградская область, тихвинский район, происшествия