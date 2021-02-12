https://ria.ru/20210212/vatikan-1597287445.html

В Ватикане сравнили пандемию коронавируса с исходом евреев из Египта

В Ватикане сравнили пандемию коронавируса с исходом евреев из Египта

В Римско-католической церкви сравнили пандемию коронавируса в мире с "затянувшимся Великим постом" и временем 40-летних скитаний еврейского народа по пустыне. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T21:41

2021-02-12T21:41

2021-02-12T21:41

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

альфред кох

римско-католическая церковь

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. В Римско-католической церкви сравнили пандемию коронавируса в мире с "затянувшимся Великим постом" и временем 40-летних скитаний еврейского народа по пустыне.Исход из Египта и освобождение еврейского народа от 400-летнего рабства фараона описаны в Библии. Приходу евреев в Землю обетованную (Израиль) и построению ими там собственного независимого государства предшествовало 40-летнее странствование по пустыне и различные тяжкие испытания."В наших широтах эпидемия коронавируса приобрела особый размах в прошлом году вскоре после начала Великого поста, и до сих пор поражает многих людей, многих христиан, как если бы это было затянувшимся Великим постом", - заявил в пятницу на онлайн-конференции "Церковь и пандемия" глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.По его словам, некой аллюзией (намеком) на это может также служить лингвистическое сходство термина "карантин" (по-итальянски "la quarantena"), который используется для обозначения мер общественного порядка, принятых против коронавируса, с сорока днями Великого поста ("la quaresima"), который в литургическом языке Латинской Церкви называется "quadragesima" (дословно "сорок дней", "четыредесятница"). Краткое размышление над этим родством, считает Кох, могло бы указать верующим на то, как они могли бы подойти к ситуации пандемии с религиозной точки зрения."Богослужебное время между "Пепельной средой" (началом Великого поста у католиков - ред.) и Пасхой напоминает, прежде всего, о 40 днях поста Иисуса в пустыне, которые, в свою очередь, отсылают к 40 дням поста Моисея на горе Синай перед тем, как он получил скрижали завета со Словом Божиим, и к 40 годам странствия Израиля по пустыне. В эти 40 лет в пустыне Израиль прошел и через крайние опасности, и через великие искушения. Это было время, когда Израиль выражал недовольство своим Богом, желая вернуться к своему древнему язычеству, когда он был разделен, кружил по пустыне и не мог найти верный путь", - отметил кардинал.Однако впоследствии, добавил он, Израиль это переосмыслил и воспринял 40 лет своего странствия в пустыне как "время первой любви Бога к своему народу"."Мне кажется, что этот сорокалетний период, пережитый израильским народом в пустыне, к которому отсылает "la quadragesima", можно сравнить с продлением Великого поста, вызванным пандемией. Пандемия заставила всех нас по-новому вернуться во времена пустыни, времена, в которые мы переживаем те же реакции, что были когда-то у израильского народа. Аналогичным образом мы можем надеяться и молиться, чтобы время пандемии стало также и временем обращения для всех нас, когда мы обратимся к Богу как любящему жизнь… Пандемия призывает нас взглянуть на жизнь и веру другими глазами и многому научиться", - заключил Кох.Глава Папского совета по содействию новой евангелизации епископ Рино Физикелла также обратил внимание на то, что в нынешних сложных обстоятельствах христиане нуждаются в том, чтобы "вновь открыть духовное измерение, которое позволит увидеть смысл в тех обстоятельствах, которые ныне переживает человечество"."За время пандемии видимым стал крест, настало время дать проявиться свету Воскресения. Возможно, отнюдь не случайно, что драма пандемии развернулась во всю мощь своей разрушительной силы незадолго до Пасхи", - заметил Физикелла.Совместная с представителями Русской православной церкви онлайн-конференция была приурочена к пятилетию встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване в 2016 году.

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/koronavirus-1592421240.html

https://ria.ru/20210126/kashrut-1594609333.html

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новости - религия и мировоззрение, альфред кох, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, гавана, египет, израиль