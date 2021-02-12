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Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом
Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия успешного диалога с Евросоюзом. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:24
2021-02-12T13:19
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
политика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия успешного диалога с Евросоюзом.Ранее дипломат заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если инициаторами выступят европейские партнеры.На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.В России европейским коллегам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, политика

Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом

12:24 12.02.2021 (обновлено: 13:19 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия успешного диалога с Евросоюзом.

"Если они хотят работать по-человечески, <...> то на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимодействия по темам, где есть интерес у них и у нас. Результатом таких разговоров может быть только баланс интересов, а не наше согласие на нечто, предложенное ими", — сказал он в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Ранее дипломат заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если инициаторами выступят европейские партнеры.
На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией".
Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.
В России европейским коллегам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
08:00
Визит Борреля как разведка боем
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзПолитика
 
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