https://ria.ru/20210212/usloviya-1597180376.html

Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом

Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия успешного диалога с Евросоюзом. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:24

2021-02-12T12:24

2021-02-12T13:19

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596808747_0:26:3073:1754_1920x0_80_0_0_6aa4691703c0b638020088f6c7a975e4.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия успешного диалога с Евросоюзом.Ранее дипломат заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если инициаторами выступят европейские партнеры.На этой неделе в Евросоюзе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, по мнению которого Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.В России европейским коллегам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.

https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, политика