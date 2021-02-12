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Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах
Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне Дня влюбленных призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, еще лучше — РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:43
2021-02-12T15:13
россия
день святого валентина
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне Дня влюбленных призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, еще лучше — в разных квартирах по соседству."Кстати, о постели: как спят обычно муж с женой? Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются. Спать нужно в отдельных кроватях. Еще нужно, чтобы они были в отдельных комнатах. А это окончательное решение вопроса? Нет, надо, чтобы была еще отдельная квартира", — сказал политик на встрече с молодежью в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.Свою позицию политик объяснил тем, что когда супруги живут в одной квартире, они все время видятся и надоедают друг другу: "Это все раздражает вас не потому, что вы чем-то плохи"."Когда рядом квартира, на одной лестничной клетке, но у вас разные квартиры, тогда вы каждый раз встречаетесь, как на свидание, вы соскучились, у вас есть желание побыть вместе, необязательно, что это закончится близкой связью, может, вы просто чай попьете. &lt;...&gt; Люди все хорошие, все замечательные, но усталость есть", — заявил Жириновский.Он также высказался на тему публичных домов и, приведя в пример один из турецких городов, выразил мнение, что у открытия таких заведений есть положительный эффект — снижается число убийств."Вот я Турцию изучал долго. Демонстрация по городу идет — одни мужчины. Лозунг "Даешь открыть публичные дома". И во главе колонны — женщина, мэр города", — сказал политик.По его словам, тогда мэр, отвечая на вопрос журналистов, пояснила, что, согласно статистике, при открытых публичных домах снижается количество убийств. Таким образом, пояснил Жириновский, мэр выбрала из двух зол меньшее."Мы посчитали, когда были открыты публичные дома, была одна статистика заболеваний психических. Закрыли — через два года резкий рост. Так лучше мы откроем публичные дома и будет меньше сумасшедших, которые убивают людей", — процитировал Жириновский мэра турецкого города.
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россия, день святого валентина, владимир жириновский, общество

Жириновский посоветовал супругам спать в разных квартирах

14:43 12.02.2021 (обновлено: 15:13 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне Дня влюбленных призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, чтобы они успевали соскучиться, еще лучше — в разных квартирах по соседству.
"Кстати, о постели: как спят обычно муж с женой? Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются. Спать нужно в отдельных кроватях. Еще нужно, чтобы они были в отдельных комнатах. А это окончательное решение вопроса? Нет, надо, чтобы была еще отдельная квартира", — сказал политик на встрече с молодежью в преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля.
Свою позицию политик объяснил тем, что когда супруги живут в одной квартире, они все время видятся и надоедают друг другу: "Это все раздражает вас не потому, что вы чем-то плохи".
"Когда рядом квартира, на одной лестничной клетке, но у вас разные квартиры, тогда вы каждый раз встречаетесь, как на свидание, вы соскучились, у вас есть желание побыть вместе, необязательно, что это закончится близкой связью, может, вы просто чай попьете. <...> Люди все хорошие, все замечательные, но усталость есть", — заявил Жириновский.
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Он также высказался на тему публичных домов и, приведя в пример один из турецких городов, выразил мнение, что у открытия таких заведений есть положительный эффект — снижается число убийств.
"Вот я Турцию изучал долго. Демонстрация по городу идет — одни мужчины. Лозунг "Даешь открыть публичные дома". И во главе колонны — женщина, мэр города", — сказал политик.
По его словам, тогда мэр, отвечая на вопрос журналистов, пояснила, что, согласно статистике, при открытых публичных домах снижается количество убийств. Таким образом, пояснил Жириновский, мэр выбрала из двух зол меньшее.
"Мы посчитали, когда были открыты публичные дома, была одна статистика заболеваний психических. Закрыли — через два года резкий рост. Так лучше мы откроем публичные дома и будет меньше сумасшедших, которые убивают людей", — процитировал Жириновский мэра турецкого города.
 
РоссияДень святого ВалентинаВладимир ЖириновскийОбщество
 
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