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Адвокаты Навального проигнорировали вопрос о поездке его жены в Германию
Адвокаты Навального проигнорировали вопрос о поездке его жены в Германию
Защита Алексея Навального проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию, передает корреспондент РИА Новости от здания Бабушкинского... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T21:04
2021-02-12T21:50
ив роше
германия
юлия навальная
россия
алексей навальный
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию, передает корреспондент РИА Новости от здания Бабушкинского суда Москвы.Адвокаты Навального ответили на вопросы журналистов, которые касались разбирательства в Бабушкинском суде, но не стали отвечать на вопросы о его супруге, проигнорировав их.Ранее еженедельник Spiegel сообщил со ссылкой на собственную информацию, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы во второй половине дня в среду. Визит, по информации издания, носит частный характер. Как сообщил журналистам один из пассажиров рейса, после посадки Навальная осталась в транзитной зоне. При этом позднее несколько пассажиров уточнили РИА Новости, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали неизвестны.Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментирует и МВД, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не дают комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии два года восемь месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/navalnaya-1596870459.html
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597181384.html
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ив роше, германия, юлия навальная, россия, алексей навальный

Адвокаты Навального проигнорировали вопрос о поездке его жены в Германию

21:04 12.02.2021 (обновлено: 21:50 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию, передает корреспондент РИА Новости от здания Бабушкинского суда Москвы.
Адвокаты Навального ответили на вопросы журналистов, которые касались разбирательства в Бабушкинском суде, но не стали отвечать на вопросы о его супруге, проигнорировав их.
Ранее еженедельник Spiegel сообщил со ссылкой на собственную информацию, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы во второй половине дня в среду. Визит, по информации издания, носит частный характер. Как сообщил журналистам один из пассажиров рейса, после посадки Навальная осталась в транзитной зоне. При этом позднее несколько пассажиров уточнили РИА Новости, что Навальную все же увезли к другому выходу в аэропорту. Другие детали неизвестны.
Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментирует и МВД, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не дают комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.
Юлия Навальная на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 17:30
Адвокат Юлии Навальной ответила про ее "отъезд" в Германию
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии два года восемь месяцев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Ив РошеГерманияЮлия НавальнаяРоссияАлексей Навальный
 
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