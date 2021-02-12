https://ria.ru/20210212/sugroby-1597275584.html

Высота сугробов в Москве в субботу достигнет 60 сантиметров

Высота сугробов в Москве в субботу достигнет 60 сантиметров

2021-02-12T19:53

2021-02-12T19:53

2021-02-12T19:54

погода

курт волкер

евгений тишковец

общество

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Еще как минимум 15 миллиметров осадков выпадет в Москве к утру субботы, а высота снежного покрова достигнет 55-60 сантиметров "с претензией на рекорд", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, циклон "Волкер" продолжает "утюжить экстремальными снегопадами практически всю территорию Среднерусской равнины", и его натиск в ближайшие 12-15 часов будет только усиливаться, а значит, то, что было с погодой до этого момента, это "еще только цветочки"."С наступлением темного времени суток связанный с этим атмосферным вихрем теплый фронт обострится, а значит, пурга вступает в фазу наихудшего сценария непогоды, пик которой придется на поздний вечер и ночь на субботу. Снежная буря будет только усиливаться, и к утру субботы выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков, а высота снежного покрова превысит полметра и достигнет 55-60 сантиметров с претензией на рекорд", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что также усилится ветер и в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, поднимется "черная" метель, видимость ухудшится до нескольких сотен метров, на дорогах образуются заносы, установится нелетная погода."Ночью минус 13 - минус 18, днем минус 11 - минус 16, но из-за сочетания высокой влажности будет казаться, что на улице 20-25 ниже нуля. Шторм прекратится лишь к полудню субботы, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение, которое, впрочем, в начале следующей недели приведет к усилению морозов до минус 25 - минус 30", - уточнил Тишковец.

https://ria.ru/20210212/sneg-1597266935.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, курт волкер, евгений тишковец, общество, центр "фобос", москва