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Иностранные дипломаты прибывают к суду, где рассмотрят дело Навального
Иностранные дипломаты прибывают к суду, где рассмотрят дело Навального
Иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:52
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алексей навальный
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москва
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми прибыли представители посольств прибалтийских республик, передает корреспондент РИА Новости.К суду приехала машина посольства Литвы с номером 2 (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов. Также в суде РИА Новости сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.На прошлом заседании, проходившем неделю назад, присутствовали дипломаты из Франции и Великобритании.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
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алексей навальный, бабушкинский суд г. москвы, москва, общество

Иностранные дипломаты прибывают к суду, где рассмотрят дело Навального

09:52 12.02.2021 (обновлено: 10:01 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
Сотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми прибыли представители посольств прибалтийских республик, передает корреспондент РИА Новости.
К суду приехала машина посольства Литвы с номером 2 (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов. Также в суде РИА Новости сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.
На прошлом заседании, проходившем неделю назад, присутствовали дипломаты из Франции и Великобритании.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Алексей НавальныйБабушкинский суд г. МосквыМоскваОбщество
 
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