https://ria.ru/20210212/sud-1597152076.html

Иностранные дипломаты прибывают к суду, где рассмотрят дело Навального

Иностранные дипломаты прибывают к суду, где рассмотрят дело Навального

Иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:52

2021-02-12T09:52

2021-02-12T10:01

алексей навальный

бабушкинский суд г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Иностранные дипломаты стали съезжаться в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми прибыли представители посольств прибалтийских республик, передает корреспондент РИА Новости.К суду приехала машина посольства Литвы с номером 2 (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов. Также в суде РИА Новости сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.На прошлом заседании, проходившем неделю назад, присутствовали дипломаты из Франции и Великобритании.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, бабушкинский суд г. москвы, москва, общество