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https://ria.ru/20210212/sobaki-1597203840.html
В Подмосковье нашли краску, из-за которой позеленели местные собаки
В Подмосковье нашли краску, из-за которой позеленели местные собаки
Ветеринары подмосковного Минсельхоза проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, окрасились в зеленый цвет, и нашли мешки с краской, рассказал... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:44
2021-02-12T14:09
московская область (подмосковье)
подольск
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеринары подмосковного Минсельхоза проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, окрасились в зеленый цвет, и нашли мешки с краской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.Куратор общества защиты животных "Зоощит" в четверг рассказала РИА Новости, что несколько собак измазались в сухой краске в Подольске, и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен. По словам собеседницы агентства, о собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Она отметила, что животные здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы."Ветеринарные специалисты министерства выехали с проверкой по факту обнаружения в Подмосковье собак со странной окраской шерсти. Собак обнаружили в Подольске на улице Плещеевская, вблизи дома №35. После обследования местности, в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них. Все собаки с бирками, не агрессивные, наоборот, очень дружелюбные", - рассказал Воскресенский.Ранее сообщалось об окрашенных в голубой цвет собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло", животные могли испачкаться в остатках химикатов.
https://ria.ru/20210211/sobaki-1597108266.html
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московская область (подмосковье), подольск, общество

В Подмосковье нашли краску, из-за которой позеленели местные собаки

13:44 12.02.2021 (обновлено: 14:09 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге стая бродячих собак позеленела
В Екатеринбурге стая бродячих собак позеленела - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеринары подмосковного Минсельхоза проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, окрасились в зеленый цвет, и нашли мешки с краской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Куратор общества защиты животных "Зоощит" в четверг рассказала РИА Новости, что несколько собак измазались в сухой краске в Подольске, и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен. По словам собеседницы агентства, о собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Она отметила, что животные здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.
Бродячие собаки из стаи, проживающей у несанкционированной свалки на северной окраине Екатеринбурга. Их шерсть приобрела зеленоватый оттенок вследствие воздействия неустановленного химического вещества, высыпанного на свалку - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 19:34
В Подольске заметили зеленых собак
"Ветеринарные специалисты министерства выехали с проверкой по факту обнаружения в Подмосковье собак со странной окраской шерсти. Собак обнаружили в Подольске на улице Плещеевская, вблизи дома №35. После обследования местности, в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них. Все собаки с бирками, не агрессивные, наоборот, очень дружелюбные", - рассказал Воскресенский.
Ранее сообщалось об окрашенных в голубой цвет собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло", животные могли испачкаться в остатках химикатов.
Синие собаки на территории завода Оргстекло в городе Дзержинске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 16:10
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Московская область (Подмосковье)ПодольскОбщество
 
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