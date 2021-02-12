В Подмосковье нашли краску, из-за которой позеленели местные собаки
13:44 12.02.2021 (обновлено: 14:09 12.02.2021)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеринары подмосковного Минсельхоза проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, окрасились в зеленый цвет, и нашли мешки с краской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Куратор общества защиты животных "Зоощит" в четверг рассказала РИА Новости, что несколько собак измазались в сухой краске в Подольске, и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен. По словам собеседницы агентства, о собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Она отметила, что животные здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.
Вчера, 19:34В Подольске заметили зеленых собак
"Ветеринарные специалисты министерства выехали с проверкой по факту обнаружения в Подмосковье собак со странной окраской шерсти. Собак обнаружили в Подольске на улице Плещеевская, вблизи дома №35. После обследования местности, в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них. Все собаки с бирками, не агрессивные, наоборот, очень дружелюбные", - рассказал Воскресенский.
Ранее сообщалось об окрашенных в голубой цвет собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло", животные могли испачкаться в остатках химикатов.