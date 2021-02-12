https://ria.ru/20210212/sobaki-1597203840.html

В Подмосковье нашли краску, из-за которой позеленели местные собаки

В Подмосковье нашли краску, из-за которой позеленели местные собаки

Ветеринары подмосковного Минсельхоза проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, окрасились в зеленый цвет, и нашли мешки с краской, рассказал... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:44

2021-02-12T13:44

2021-02-12T14:09

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подольск

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветеринары подмосковного Минсельхоза проверили бездомных собак, которые, испачкавшись в краске, окрасились в зеленый цвет, и нашли мешки с краской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.Куратор общества защиты животных "Зоощит" в четверг рассказала РИА Новости, что несколько собак измазались в сухой краске в Подольске, и их шерсть стала зеленой, но с животными все в порядке, краситель не токсичен. По словам собеседницы агентства, о собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Она отметила, что животные здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы."Ветеринарные специалисты министерства выехали с проверкой по факту обнаружения в Подмосковье собак со странной окраской шерсти. Собак обнаружили в Подольске на улице Плещеевская, вблизи дома №35. После обследования местности, в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них. Все собаки с бирками, не агрессивные, наоборот, очень дружелюбные", - рассказал Воскресенский.Ранее сообщалось об окрашенных в голубой цвет собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло", животные могли испачкаться в остатках химикатов.

https://ria.ru/20210211/sobaki-1597108266.html

https://ria.ru/20210211/sobaki-1597060404.html

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московская область (подмосковье), подольск, общество