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Названа причина высокой смертности диабетиков от коронавируса
Названа причина высокой смертности диабетиков от коронавируса
Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава и академик РАН Иван Дедов объяснил... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:21
2021-02-12T13:21
2021-02-12T13:23
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава и академик РАН Иван Дедов объяснил высокую смертность от коронавируса людей с диабетом тем, что глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме.На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что в связи с пандемией люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми, но не только из-за поражения сосудов."Самое главное, что здесь эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям, везут одну или две или вовсе не довезут. Поэтому, естественно совершенно, здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, лёгочная наступает, поэтому смертность высокая", - пояснил Дедов.Он также рассказал, что в центре предложили свой вариант наиболее эффективного лечения COVID. Дедов пояснил, что кортикостероиды - гормон надпочечника - регулируют иммунную систему, но останавливают любое аллергическое или другое нежелательное или вредное воздействие."Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов, и конечно, вот этот шторм ‒ выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться. Так что кортикостероиды ‒ это первое место", - пояснил Дедов.Также, отметил он, нужны антикоагулянты, чтобы не образовывались тромбы, а окислители, "аскорбинка", идёт на построение гормонов надпочечника.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, иван дедов, коронавирусы, российская академия наук, владимир путин, общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава и академик РАН Иван Дедов
объяснил высокую смертность от коронавируса людей с диабетом тем, что глюкоза не дает эритроцитам доносить до тканей кислород в нужном объеме.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
он отметил, что в связи с пандемией люди с сахарным диабетом оказались самыми уязвимыми, но не только из-за поражения сосудов.
"Самое главное, что здесь эритроциты, блокированные глюкозой, не доводят те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям, везут одну или две или вовсе не довезут. Поэтому, естественно совершенно, здесь уже такая и метаболическая гипоксия, ну и, конечно, лёгочная наступает, поэтому смертность высокая", - пояснил Дедов.
Он также рассказал, что в центре предложили свой вариант наиболее эффективного лечения COVID. Дедов пояснил, что кортикостероиды - гормон надпочечника - регулируют иммунную систему, но останавливают любое аллергическое или другое нежелательное или вредное воздействие.
"Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов, и конечно, вот этот шторм ‒ выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться. Так что кортикостероиды ‒ это первое место", - пояснил Дедов.
Также, отметил он, нужны антикоагулянты, чтобы не образовывались тромбы, а окислители, "аскорбинка", идёт на построение гормонов надпочечника.