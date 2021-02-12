Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/slavyane-1597133451.html
Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян
Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян
Старейшей, археологически подтвержденной письменностью славян могут быть старогерманские руны, об этом свидетельствует находка, совершенная чешскими археологами РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T01:24
2021-02-12T01:24
славяне
чехия
европа
австрия
прага
брно
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. Старейшей, археологически подтвержденной письменностью славян могут быть старогерманские руны, об этом свидетельствует находка, совершенная чешскими археологами в районе города Бржецлав на востоке республики, сообщил РИА Новости руководитель Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачек.Руны считаются письменностью древних германцев, которая была в ходу первые 12 веков нашей эры. Руны вырезались или высекались на дереве, костях или камнях. Позднее у народов Северной Европы их вытеснила латиница."До сих пор считалось, что первым славянским алфавитом была глаголица, созданная византийским миссионером Кириллом в IX веке. Наша находка фактически ставит под сомнение это представление", - сказал Махачек.Найденное на раскопках ребро Махачек рассматривает в качестве возможного учебного пособия, служившего нашим древним сородичам. Он также полагает, что находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы. По предположениям археологов, она может относиться к периоду 624 – 659 годов нашей эры.По словам Махачека, находка кости с рунами, кроме прочего, меняет некоторые былые упрощенные представления о переселении народов. Племена германских лангобардов, по его мнению, вероятно, не отпустили территорию Центральной Европы одномоментно и полностью. Скорее всего, часть этих племен могла перемешаться с пришедшими сюда славянами и подвергнуться взаимному влиянию."Подобные контакты, видимо, были, вопрос в том, какой они носили характер. Люди германского происхождения, например, те, которые нанесли на найденную нами кость руны, могли жить среди славян. Могли и сами славяне учиться от германцев и воспринимать их знания", - сказал Махачек.В работе чешских археологов принимали участие также их коллеги из Австрии, Швейцарии и Австралии. Найденное под Бржецлавом ребко с рунами предполагается выставить в музее Масарикова университета.
https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html
чехия
европа
австрия
прага
брно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
славяне, чехия, европа, австрия, прага, брно, наука

Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян

01:24 12.02.2021
 
© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Fotolia / Krugloff
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. Старейшей, археологически подтвержденной письменностью славян могут быть старогерманские руны, об этом свидетельствует находка, совершенная чешскими археологами в районе города Бржецлав на востоке республики, сообщил РИА Новости руководитель Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачек.
"Наши сотрудники на месте раскопок обнаружили ребро древнего животного, на которое нанесены последние семь знаков старогерманского рунового алфавита. Эти руны обычно связывают с германской мифологией. Наша находка доказывает, что славяне, судя по всему, еще до того, как овладели глаголицей, пришли к контактам с рунами, которые они могли использовать, например, для подсчетов или предсказаний", - сказал Махачек.
Руны считаются письменностью древних германцев, которая была в ходу первые 12 веков нашей эры. Руны вырезались или высекались на дереве, костях или камнях. Позднее у народов Северной Европы их вытеснила латиница.
"До сих пор считалось, что первым славянским алфавитом была глаголица, созданная византийским миссионером Кириллом в IX веке. Наша находка фактически ставит под сомнение это представление", - сказал Махачек.
Найденное на раскопках ребро Махачек рассматривает в качестве возможного учебного пособия, служившего нашим древним сородичам. Он также полагает, что находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы. По предположениям археологов, она может относиться к периоду 624 – 659 годов нашей эры.
По словам Махачека, находка кости с рунами, кроме прочего, меняет некоторые былые упрощенные представления о переселении народов. Племена германских лангобардов, по его мнению, вероятно, не отпустили территорию Центральной Европы одномоментно и полностью. Скорее всего, часть этих племен могла перемешаться с пришедшими сюда славянами и подвергнуться взаимному влиянию.
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Зверь и шифр". В древнерусском храме нашли таинственное послание
"Подобные контакты, видимо, были, вопрос в том, какой они носили характер. Люди германского происхождения, например, те, которые нанесли на найденную нами кость руны, могли жить среди славян. Могли и сами славяне учиться от германцев и воспринимать их знания", - сказал Махачек.
В работе чешских археологов принимали участие также их коллеги из Австрии, Швейцарии и Австралии. Найденное под Бржецлавом ребко с рунами предполагается выставить в музее Масарикова университета.
 
славянеЧехияЕвропаАвстрияПрагаБрноНаука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:40"Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19, заявил Гинцбург
14:40Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
14:37Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
14:36Опрос показал, кто больше всех недоволен политикой Евросоюза
14:35Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
Лента новостейМолния