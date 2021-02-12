https://ria.ru/20210212/slavyane-1597133451.html

Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян

Чешские археологи нашли следы старейшей письменности славян

Старейшей, археологически подтвержденной письменностью славян могут быть старогерманские руны, об этом свидетельствует находка, совершенная чешскими археологами РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T01:24

2021-02-12T01:24

2021-02-12T01:24

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ПРАГА, 12 фев – РИА Новости. Старейшей, археологически подтвержденной письменностью славян могут быть старогерманские руны, об этом свидетельствует находка, совершенная чешскими археологами в районе города Бржецлав на востоке республики, сообщил РИА Новости руководитель Института археологии и музеологии Масарикова университета в городе Брно Йиржи Махачек.Руны считаются письменностью древних германцев, которая была в ходу первые 12 веков нашей эры. Руны вырезались или высекались на дереве, костях или камнях. Позднее у народов Северной Европы их вытеснила латиница."До сих пор считалось, что первым славянским алфавитом была глаголица, созданная византийским миссионером Кириллом в IX веке. Наша находка фактически ставит под сомнение это представление", - сказал Махачек.Найденное на раскопках ребро Махачек рассматривает в качестве возможного учебного пособия, служившего нашим древним сородичам. Он также полагает, что находка заставляет сомневаться в культурном отличии между германской и славянской частями Европы. По предположениям археологов, она может относиться к периоду 624 – 659 годов нашей эры.По словам Махачека, находка кости с рунами, кроме прочего, меняет некоторые былые упрощенные представления о переселении народов. Племена германских лангобардов, по его мнению, вероятно, не отпустили территорию Центральной Европы одномоментно и полностью. Скорее всего, часть этих племен могла перемешаться с пришедшими сюда славянами и подвергнуться взаимному влиянию."Подобные контакты, видимо, были, вопрос в том, какой они носили характер. Люди германского происхождения, например, те, которые нанесли на найденную нами кость руны, могли жить среди славян. Могли и сами славяне учиться от германцев и воспринимать их знания", - сказал Махачек.В работе чешских археологов принимали участие также их коллеги из Австрии, Швейцарии и Австралии. Найденное под Бржецлавом ребко с рунами предполагается выставить в музее Масарикова университета.

https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

славяне, чехия, европа, австрия, прага, брно, наука