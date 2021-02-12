https://ria.ru/20210212/shtab-1597163766.html

Адвокат рассказал об изъятии ряда предметов в штабе Навального

Адвокат рассказал об изъятии ряда предметов в штабе Навального

Сотрудники полиции изъяли в московском штабе Алексея Навального печатную продукцию, футболки и кружки, заявил РИА Новости присутствовавший на месте адвокат... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:10

2021-02-12T11:10

2021-02-12T11:19

любовь соболь

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли в московском штабе Алексея Навального печатную продукцию, футболки и кружки, заявил РИА Новости присутствовавший на месте адвокат Владимир Воронин.Ранее Воронин, адвокат сотрудницы ФБК* Любови Соболь, рассказал агентству, что 12 правоохранителей изымают из офиса печатную продукцию и документы."С юридической точки зрения это был не обыск, а осмотр места происшествия. Обыск проводится в рамках возбужденного уголовного дела, а осмотр - если кто-то позвонил в полицию по телефону и сообщил, что по такому-то адресу якобы совершают преступление. Оперативники выезжают проверять", - пояснил собеседник.По его словам, сотруднику штаба сказали, что проверяют на предмет изготовления порнографической продукции, но в дальнейшем это никак не подтвердили. Что за звонок был и от кого, адвокату также не пояснили."Изъяли фотоаппарат, печатную продукцию, футболки, кружки, в целом - не так много. В основном это вещи из магазина Навального", - сказал адвокат, отметив, что осмотр закончился примерно в час ночи, еще полчаса опрашивали сотрудника штаба."Я не думаю, что история будет иметь продолжение, что будет возбуждено уголовное дело", - заключил Воронин.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597152280.html

https://ria.ru/20210210/navalnaya-1596906465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия