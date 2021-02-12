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Адвокат рассказал об изъятии ряда предметов в штабе Навального
Адвокат рассказал об изъятии ряда предметов в штабе Навального
Сотрудники полиции изъяли в московском штабе Алексея Навального печатную продукцию, футболки и кружки, заявил РИА Новости присутствовавший на месте адвокат... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:10
2021-02-12T11:19
любовь соболь
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли в московском штабе Алексея Навального печатную продукцию, футболки и кружки, заявил РИА Новости присутствовавший на месте адвокат Владимир Воронин.Ранее Воронин, адвокат сотрудницы ФБК* Любови Соболь, рассказал агентству, что 12 правоохранителей изымают из офиса печатную продукцию и документы."С юридической точки зрения это был не обыск, а осмотр места происшествия. Обыск проводится в рамках возбужденного уголовного дела, а осмотр - если кто-то позвонил в полицию по телефону и сообщил, что по такому-то адресу якобы совершают преступление. Оперативники выезжают проверять", - пояснил собеседник.По его словам, сотруднику штаба сказали, что проверяют на предмет изготовления порнографической продукции, но в дальнейшем это никак не подтвердили. Что за звонок был и от кого, адвокату также не пояснили."Изъяли фотоаппарат, печатную продукцию, футболки, кружки, в целом - не так много. В основном это вещи из магазина Навального", - сказал адвокат, отметив, что осмотр закончился примерно в час ночи, еще полчаса опрашивали сотрудника штаба."Я не думаю, что история будет иметь продолжение, что будет возбуждено уголовное дело", - заключил Воронин.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Адвокат рассказал об изъятии ряда предметов в штабе Навального

11:10 12.02.2021 (обновлено: 11:19 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли в московском штабе Алексея Навального печатную продукцию, футболки и кружки, заявил РИА Новости присутствовавший на месте адвокат Владимир Воронин.
Ранее Воронин, адвокат сотрудницы ФБК* Любови Соболь, рассказал агентству, что 12 правоохранителей изымают из офиса печатную продукцию и документы.
"С юридической точки зрения это был не обыск, а осмотр места происшествия. Обыск проводится в рамках возбужденного уголовного дела, а осмотр - если кто-то позвонил в полицию по телефону и сообщил, что по такому-то адресу якобы совершают преступление. Оперативники выезжают проверять", - пояснил собеседник.
По его словам, сотруднику штаба сказали, что проверяют на предмет изготовления порнографической продукции, но в дальнейшем это никак не подтвердили. Что за звонок был и от кого, адвокату также не пояснили.
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"Изъяли фотоаппарат, печатную продукцию, футболки, кружки, в целом - не так много. В основном это вещи из магазина Навального", - сказал адвокат, отметив, что осмотр закончился примерно в час ночи, еще полчаса опрашивали сотрудника штаба.
"Я не думаю, что история будет иметь продолжение, что будет возбуждено уголовное дело", - заключил Воронин.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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Любовь СобольВладимир ВоронинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
 
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