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Еще одна школьница дала показания о приставаниях учителя в Петербурге
Еще одна школьница дала показания о приставаниях учителя в Петербурге
Показания о приставаниях учителя гимназии в Петербурге, подозреваемого в развратных действиях, дала еще одна школьница, сообщила вице-губернатор города Ирина... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:43
2021-02-12T10:43
ирина потехина
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Показания о приставаниях учителя гимназии в Петербурге, подозреваемого в развратных действиях, дала еще одна школьница, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина."Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело", - написала она на своей странице "ВКонтакте".Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия. Мужчина задержан.Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу - как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.
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санкт-петербург
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ирина потехина, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Еще одна школьница дала показания о приставаниях учителя в Петербурге

10:43 12.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Показания о приставаниях учителя гимназии в Петербурге, подозреваемого в развратных действиях, дала еще одна школьница, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.
"Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело", - написала она на своей странице "ВКонтакте".
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия. Мужчина задержан.
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Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу - как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.
 
Ирина ПотехинаСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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