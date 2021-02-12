https://ria.ru/20210212/shkolnitsa-1597159549.html

Еще одна школьница дала показания о приставаниях учителя в Петербурге

Еще одна школьница дала показания о приставаниях учителя в Петербурге

Показания о приставаниях учителя гимназии в Петербурге, подозреваемого в развратных действиях, дала еще одна школьница, сообщила вице-губернатор города Ирина... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:43

2021-02-12T10:43

2021-02-12T10:43

ирина потехина

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Показания о приставаниях учителя гимназии в Петербурге, подозреваемого в развратных действиях, дала еще одна школьница, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина."Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело", - написала она на своей странице "ВКонтакте".Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости на данный момент не располагает.Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. По данным следствия, подозреваемый во время дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия. Мужчина задержан.Ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что школьница пожаловалась на повышенное внимание к себе со стороны преподавателя, но взрослые восприняли ее слова со скепсисом. После этого в сети появилось видео, на котором мужчина прижимает к себе школьницу - как сообщают СМИ, запись якобы сделала сама девочка. После публикации видео СК начал доследственную проверку.

https://ria.ru/20201208/prigovor-1588236847.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина потехина, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия