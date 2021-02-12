https://ria.ru/20210212/sanktsii-1597171925.html

В ЕС рассказали о подготовке санкций против России

В ЕС рассказали о подготовке санкций против России

Процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:48

2021-02-12T11:48

2021-02-12T12:02

политика

россия

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил РИА Новости официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.Он также напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов Европейского союза. "Достижение результата зависит от единогласного решения всех государств-членов", - сказал Стано.Ранее депутаты Европарламента предлагали свои перечни российских чиновников, бизнесменов и журналистов, которые, по их мнению, должны быть внесены в санкционные списки. Однако, как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, на момент его визита в Москву ни одна страна ЕС не выступила с официальным предложением по новым санкциям против России.По возвращении из Москвы Боррель написал в своем блоге, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем 22 февраля совете министров иностранных дел Евросоюза. При этом Боррель указал, что ограничительные меры могут быть приняты в рамках нового режима глобальных санкций Евросоюза за нарушение прав человека, который был утвержден в конце прошлого года и еще ни разу не применялся.Принятие нового режима санкций год назад инициировал Боррель. В одном из своих выступлений он предложил назвать его именем Алексея Навального, но эта идея поддержки не нашла. Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержания участников акций в его поддержку. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Брюссель от введения новых санкций в отношении России и сообщила, что, если они будут объявлены, последует соразмерный ответ.МИД РФ ранее также советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. В МИД РФ называли поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596808038.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210212/borrel-1597084589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, жозеп боррель, евросоюз