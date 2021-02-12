https://ria.ru/20210212/sakhar-1597246974.html

Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России

Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России

Ситуация на рынке сахара в РФ остается устойчивой и сохранится такой, оснований для возникновения дефицита сахара не ожидается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:07

2021-02-12T17:07

2021-02-12T17:32

россия

джамбулат хатуов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке сахара в РФ остается устойчивой и сохранится такой, оснований для возникновения дефицита сахара не ожидается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ."По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4% до 1,06 млн га. С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, а сахара – порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции", - напомнили в пресс-службе."С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефицита сахара не ожидается", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, есть ли основания для возникновения дефицита сахара в РФ в связи с соглашениями о стабилизации цен.По данным Росстата, в 2020 году в России было произведено 5,8 миллиона тонн сахара - на 20,2% меньше, чем в 2019 году. Объем производства сахара в РФ в 2021 году, по экспертным данным, может составить порядка 6 миллионов тонн, сообщил в пятницу первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.Значительных ценовых колебаний на рынке в министерстве также не ожидают. "К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что сахарные заводы, выполняя функцию мониторинга своей клиентской базы, "в настоящее время более тщательно отслеживают отгрузки контрагентов в торговые сети".По данным Минсельхоза, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар на 10 февраля составила 35,9 рубля за килограмм (с НДС), то есть ниже уровня, указанного в соглашении.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

https://ria.ru/20210212/tseny-1597228550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джамбулат хатуов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика