Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/sakhar-1597246974.html
Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
Ситуация на рынке сахара в РФ остается устойчивой и сохранится такой, оснований для возникновения дефицита сахара не ожидается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:07
2021-02-12T17:32
россия
джамбулат хатуов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_554efe6201017996f65649045a8b4f34.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке сахара в РФ остается устойчивой и сохранится такой, оснований для возникновения дефицита сахара не ожидается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ."По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4% до 1,06 млн га. С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, а сахара – порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции", - напомнили в пресс-службе."С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефицита сахара не ожидается", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, есть ли основания для возникновения дефицита сахара в РФ в связи с соглашениями о стабилизации цен.По данным Росстата, в 2020 году в России было произведено 5,8 миллиона тонн сахара - на 20,2% меньше, чем в 2019 году. Объем производства сахара в РФ в 2021 году, по экспертным данным, может составить порядка 6 миллионов тонн, сообщил в пятницу первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.Значительных ценовых колебаний на рынке в министерстве также не ожидают. "К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что сахарные заводы, выполняя функцию мониторинга своей клиентской базы, "в настоящее время более тщательно отслеживают отгрузки контрагентов в торговые сети".По данным Минсельхоза, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар на 10 февраля составила 35,9 рубля за килограмм (с НДС), то есть ниже уровня, указанного в соглашении.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
https://ria.ru/20210212/tseny-1597228550.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55e3a5fce7692c9bf9db3af5e654b214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джамбулат хатуов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России

17:07 12.02.2021 (обновлено: 17:32 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация на рынке сахара в РФ остается устойчивой и сохранится такой, оснований для возникновения дефицита сахара не ожидается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4% до 1,06 млн га. С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 миллионов тонн, а сахара – порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции", - напомнили в пресс-службе.
"С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефицита сахара не ожидается", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, есть ли основания для возникновения дефицита сахара в РФ в связи с соглашениями о стабилизации цен.
По данным Росстата, в 2020 году в России было произведено 5,8 миллиона тонн сахара - на 20,2% меньше, чем в 2019 году. Объем производства сахара в РФ в 2021 году, по экспертным данным, может составить порядка 6 миллионов тонн, сообщил в пятницу первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 15:36
Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты
Значительных ценовых колебаний на рынке в министерстве также не ожидают. "К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что сахарные заводы, выполняя функцию мониторинга своей клиентской базы, "в настоящее время более тщательно отслеживают отгрузки контрагентов в торговые сети".
По данным Минсельхоза, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар на 10 февраля составила 35,9 рубля за килограмм (с НДС), то есть ниже уровня, указанного в соглашении.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
РоссияДжамбулат ХатуовФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
02:25Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
Лента новостейМолния