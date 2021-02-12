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Москва установила суточный рекорд по осадкам
Москва установила суточный рекорд по осадкам
Новый суточный рекорд по осадкам установлен в Москве в пятницу, выпало 13 миллиметров осадков, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного метеобюро. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T23:31
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погода
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новый суточный рекорд по осадкам установлен в Москве в пятницу, выпало 13 миллиметров осадков, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного метеобюро."Весь день 12 февраля атмосферные фронты южного циклона засыпали снегом московскую землю... За день на ВДНХ выпало 8 миллиметров, а суточная сумма осадков составила 13 миллиметров, что стало новым суточным рекордом", - говорится в сообщении.Синоптики отмечают, что прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 7 сантиметров. Наибольшее количество снега обрушилось на восточный административный округ Москвы, 10 сантиметров, в центре прирост снега составил 7 сантиметров.
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РИА Новости
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погода, городское хозяйство москвы, москва, общество

Москва установила суточный рекорд по осадкам

23:31 12.02.2021 (обновлено: 23:32 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина чистит Никольскую улицу в Москве
Снегоуборочная машина чистит Никольскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новый суточный рекорд по осадкам установлен в Москве в пятницу, выпало 13 миллиметров осадков, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного метеобюро.
"Весь день 12 февраля атмосферные фронты южного циклона засыпали снегом московскую землю... За день на ВДНХ выпало 8 миллиметров, а суточная сумма осадков составила 13 миллиметров, что стало новым суточным рекордом", - говорится в сообщении.
"Это настоящая буря, Армагеддон, апокалипсис": снегопад в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

Девушка идет по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
1 из 20

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

Колонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
2 из 20

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег у поста Почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
3 из 20

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в подземном переходе в Москве
4 из 20

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра Москва-сити
5 из 20

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Прохожие во время снегопада в центре Москвы
6 из 20

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

Мужчина чистит от снега и наледи автомобиль во время снегопада в Москве
7 из 20

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в центре Москвы
8 из 20

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

Сотрудники ГБУ Автомобильные дороги во время уборки снега в центре Москвы
9 из 20

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

Вид на памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели в Москве
10 из 20

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

Сотрудник коммунальных служб возле храм Христа Спасителя в Москве
11 из 20

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

Житель Москвы чистит машину от снега во время снегопада
12 из 20

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

Прохожие на Кремлевской набережной в Москве
13 из 20

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
14 из 20

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

Мужчина во время снегопада в Москве
15 из 20

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
16 из 20

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

Снегоуборочная машина чистит Никольскую улицу в Москве
17 из 20

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
18 из 20

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий СысоевГолуби на улице в центре Москвы.
Голуби на улице в центре Москвы
19 из 20
Голуби на улице в центре Москвы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

Девушка во время снегопада в Москве
20 из 20

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 20

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 20

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 20

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 20

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
6 из 20

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 20

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 20

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 20

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 20

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 20

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 20

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 20

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
15 из 20

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
16 из 20

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
17 из 20

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
18 из 20

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
19 из 20
Голуби на улице в центре Москвы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
20 из 20

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Синоптики отмечают, что прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 7 сантиметров. Наибольшее количество снега обрушилось на восточный административный округ Москвы, 10 сантиметров, в центре прирост снега составил 7 сантиметров.
 
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