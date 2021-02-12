https://ria.ru/20210212/rekord-1597293370.html

Москва установила суточный рекорд по осадкам

Москва установила суточный рекорд по осадкам

Новый суточный рекорд по осадкам установлен в Москве в пятницу, выпало 13 миллиметров осадков, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного метеобюро. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T23:31

2021-02-12T23:31

2021-02-12T23:32

погода

городское хозяйство москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597226153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aefbe5c8c90c36b0580cdea55824bb20.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новый суточный рекорд по осадкам установлен в Москве в пятницу, выпало 13 миллиметров осадков, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного метеобюро."Весь день 12 февраля атмосферные фронты южного циклона засыпали снегом московскую землю... За день на ВДНХ выпало 8 миллиметров, а суточная сумма осадков составила 13 миллиметров, что стало новым суточным рекордом", - говорится в сообщении.Синоптики отмечают, что прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 7 сантиметров. Наибольшее количество снега обрушилось на восточный административный округ Москвы, 10 сантиметров, в центре прирост снега составил 7 сантиметров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, городское хозяйство москвы, москва, общество