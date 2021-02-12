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В МИД назвали условие разрыва отношений с Евросоюзом
В МИД назвали условие разрыва отношений с Евросоюзом
Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если он пройдёт по инициативе Евросоюза, сообщили журналистам в МИД России. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:04
2021-02-12T13:42
мария захарова
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если он пройдёт по инициативе Евросоюза, сообщили журналистам в МИД России."Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС", - пояснили в МИД РФ."С своей стороны, настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал (глава МИД РФ - ред.) Сергей Лавров", - добавили в российском МИД.Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, готовность к разрыву - "точно не наш (России) выбор". "Наша повестка – взаимодействие и сотрудничество. Российская сторона неоднократно на всех уровнях призывала к сотрудничеству, взаимодействию с коллегами из Евросоюза. Сколько раз мы приводили различные аргументы в пользу этого взаимодействия, которое могло бы развиваться, и с объединением ЕС, и на двусторонней основе с членами Евросоюза, по решению мировых проблем. Но к сожалению, мы слышим очень агрессивную риторику", - сказала она в эфире "Первого канала".
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мария захарова, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз

В МИД назвали условие разрыва отношений с Евросоюзом

13:04 12.02.2021 (обновлено: 13:42 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если он пройдёт по инициативе Евросоюза, сообщили журналистам в МИД России.
"Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС", - пояснили в МИД РФ.
"С своей стороны, настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал (глава МИД РФ - ред.) Сергей Лавров", - добавили в российском МИД.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, готовность к разрыву - "точно не наш (России) выбор". "Наша повестка – взаимодействие и сотрудничество. Российская сторона неоднократно на всех уровнях призывала к сотрудничеству, взаимодействию с коллегами из Евросоюза. Сколько раз мы приводили различные аргументы в пользу этого взаимодействия, которое могло бы развиваться, и с объединением ЕС, и на двусторонней основе с членами Евросоюза, по решению мировых проблем. Но к сожалению, мы слышим очень агрессивную риторику", - сказала она в эфире "Первого канала".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12:51
Лавров отказался назвать имена друзей в ЕС, боясь "спалить хороших ребят"
 
Мария ЗахароваСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евросоюз
 
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