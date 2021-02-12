В "Роскосмосе" снизили стоимость ракеты на замену украинскому "Зениту"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ожидаемая стоимость пуска новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", призванной заменить украинский "Зенит", составит от 50 до 55 миллионов долларов, заявил директор по сотрудничеству с Казахстаном в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса") Алексей Останин.
В ноябре 2018 года в видео, опубликованном в Twitter генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, сообщалось о стоимости пуска "Союза-5" в 60 миллионов долларов.
"Отличительными особенностями нового комплекса являются его... рыночная привлекательность (стоимость пуска в пределах 50–55 миллионов долларов)", - приводятся слова Останина в газете "Космодромы России", выпускаемой предприятием.
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в четвертом квартале 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.