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Наука
https://ria.ru/20210212/raketa-1597220328.html
В "Роскосмосе" снизили стоимость ракеты на замену украинскому "Зениту"
В "Роскосмосе" снизили стоимость ракеты на замену украинскому "Зениту"
Ожидаемая стоимость пуска новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", призванной заменить украинский "Зенит", составит от 50 до 55 миллионов долларов,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:51
2021-02-12T14:51
наука
ркц "прогресс"
космос - риа наука
ркк "энергия"
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
украина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ожидаемая стоимость пуска новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", призванной заменить украинский "Зенит", составит от 50 до 55 миллионов долларов, заявил директор по сотрудничеству с Казахстаном в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса") Алексей Останин.В ноябре 2018 года в видео, опубликованном в Twitter генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, сообщалось о стоимости пуска "Союза-5" в 60 миллионов долларов."Отличительными особенностями нового комплекса являются его... рыночная привлекательность (стоимость пуска в пределах 50–55 миллионов долларов)", - приводятся слова Останина в газете "Космодромы России", выпускаемой предприятием.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в четвертом квартале 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210212/raketa-1597202600.html
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ркц "прогресс", космос - риа наука, ркк "энергия", союз, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), украина

В "Роскосмосе" снизили стоимость ракеты на замену украинскому "Зениту"

14:51 12.02.2021
 
© Фото : Национальное космическое агентство УкраиныРакета-носитель "Зенит"
Ракета-носитель Зенит - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Национальное космическое агентство Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ожидаемая стоимость пуска новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", призванной заменить украинский "Зенит", составит от 50 до 55 миллионов долларов, заявил директор по сотрудничеству с Казахстаном в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса") Алексей Останин.
В ноябре 2018 года в видео, опубликованном в Twitter генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, сообщалось о стоимости пуска "Союза-5" в 60 миллионов долларов.
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"Отличительными особенностями нового комплекса являются его... рыночная привлекательность (стоимость пуска в пределах 50–55 миллионов долларов)", - приводятся слова Останина в газете "Космодромы России", выпускаемой предприятием.
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в четвертом квартале 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
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